Προς επίσπευση απελάσεων σε Αφγανιστάν και Συρία

Αυτό συζητούν σήμερα οι πρωθυπουργοί των γερμανικών κρατιδίων με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Στο επίκεντρο κυρίως το Αφγανιστάν, αλλά και οι νομικές δυσκολίες που εγείρονται.Το ζήτημα των απελάσεων πολιτών από το Αφγανιστάν αλλά και τη Συρία, οι οποίοι έχουν διαπράξει εγκληματικές ενέργειες στη Γερμανία, που σχετίζονται σε κάποιες περιπτώσεις και με την ισλαμιστική τρομοκρατία, βρίσκεται στο τραπέζι των διαβουλεύσεων μεταξύ του καγκελάριου Όλαφ Σολτς και της Διάσκεψης υπουργών Εσωτερικών των γερμανικών κρατιδίων την Τετάρτη στο Πότσνταμ.



Οι νέες διαβουλεύσεις αναζήτησης νομικής οδού θέτουν ειδικότερα στο επίκεντρο τις απελάσεις Αφγανών, οι οποίοι έχουν τελέσει ποινικά αδικήματα στη Γερμανία, την ώρα η γερμανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν και ως εκ τούτου οι όποιες περαιτέρω διαπραγματεύσεις θεωρούνται σύνθετες.



Ορισμένοι πάντως τις θεωρούν αναπόφευκτες μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στο Μάνχαϊμ, όπου έχασε τη ζωή του αστυνομικός, αλλά και στο Βόλμιρστεντ κοντά στο Μαγδεμβούργο σε ιδιωτικό πάρτι για το EURO 2024.

Απελάσεις όσων τελούν ποινικά αδικήματα

Μάλιστα η τοπική πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, Μανουέλα Σβέσιχ, δήλωσε από το Πότσνταμ ότι για όσους πρόσφυγες έχουν διαπράξει σοβαρά ποινικά αδικήματα επί γερμανικού εδάφους δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η παραμονή τους στη χώρα, καθώς αυτό «επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας πολλών ανθρώπων και δηλητηριάζει το γενικότερο κλίμα στη χώρα».



Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Διάσκεψης υπ. Εσωτερικών, ο Χριστιανοδημοκράτης Μίχαελ Στύμπγκεν από το Βερολίνο, μιλώντας στο περιοδικό Politico χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις διαπραγματεύσεις απευθείας με το καθεστώς των Tαλιμπάν στην Καμπούλ.

Ανοιχτή επιστολή ανθρωπιστικών οργανώσεων

Ειδικότερα για την περίπτωση του Αφγανιστάν η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ δήλωσε ότι αναζητείται τρόπος και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη διαπραγματεύσεις, ώστε να είναι δυνατές απελάσεις στο Αφγανιστάν με τη συνεργασία όμως γειτονικών χωρών, όπως το Ουζμπεκιστάν.



«Κάτι αντίστοιχο εξετάζουμε και για τη Συρία », ανέφερε η Νάνσι Φέζερ. Πάντως την ίδια ώρα σχεδόν 300 ανθρωπιστικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών αντιδρούν έντονα με ανοιχτή επιστολή τους προς τον Όλαφ Σολτς, θεωρώντας ότι αντίστοιχα σχέδια αποτελούν ευθεία προσβολή προς το κράτος δικαίου, είναι δυσλειτουργικά και εξαιρετικά κοστοβόρα.



Τονίζουν δε τη σημασία της προστασίας του δικαιώματος στο άσυλο, το οποίο είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Μεταξύ των οργανώσεων που υπογράφουν την επιστολή συγκαταλέγονται η Διεθνής Αμνηστία, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα και η Oxfam.

