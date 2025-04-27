Καναδάς: Ένας τραπεζίτης έτοιμος να τα βάλει με δύο… Τραμπ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ κατάφερε να «αναστήσει» τους Φιλελευθέρους και ελπίζει να κερδίσει τις εκλογές της Δευτέρας, απέναντι στον καναδικό «κλώνο» του Αμερικανού προέδρου. Περίεργη φονική επίθεση στο Βανκούβερ το Σάββατο.Όταν στις αρχές του χρόνου ο Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωνε ότι θα είναι ο διάδοχος του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, αυτή έδειχνε να είναι μια «αποστολή πολιτικής αυτοκτονίας».



Το Φιλελεύθερο Κόμμα είχε πάρει έναν κατήφορο στις δημοσκοπήσεις, που έδειχνε δίχως σταματημό, εξαιτίας της δυσαρέσκειας που είχε προκαλέσει η οικονομική κρίση στη χώρα. Ο δρόμος για την εξουσία έμοιαζε ανοικτός για τον «Καναδό Τραμπ», τον Πιερ Πουαλιέβρ, ηγέτη των Συντηρητικών που με το σύνθημα «Πρώτα ο Καναδάς» έμοιαζε να κερδίζει τις καρδιές και τις ψήφους των συμπατριωτών του και έχει ένα προβάδισμα 20 και πλέον μονάδων στις δημοσκοπήσεις.



Ακολούθησαν οι δημόσιες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και για… προσάρτηση του Καναδά και το κλίμα άλλαξε. Στο μεταξύ φαίνεται ότι οι Καναδοί διάβασαν καλύτερα το βιογραφικό του Κάρνεϊ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εμπειρία του στη διαχείριση κρίσεων είναι το καλύτερο πιστοποιητικό για να τον εμπιστευτούν ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του υπερφίαλου γείτονα, αλλά και τα ζητήματα που θέτει η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών στις 28 Απριλίου για τη Βουλή των Κοινοτήτων των 343 εδρών, που δείχνουν μια σημαντική ανάκαμψη των Φιλελευθέρων.

Ένας τραπεζίτης στο τιμόνι της πολιτικής

Ο Κάρνεϊ είναι τραπεζίτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας εκπρόσωπος αυτού του κλάδου αποφασίσει να πάρει μεταγραφή για την πολιτική. Παλαιότερα είχε απορρίψει προτάσεις και των δύο κομμάτων να αναλάβει κάποιο υπουργείο. Αφού εργάστηκε στην Goldman Sachs στο Λονδίνο, το Τόκιο, τη Νέα Υόρκη και το Τορόντο, ο Κάρνεϊ ως επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, συνέβαλε στο να βγει η χώρα του από την οικονομική κρίση του 2008 σχετικά αλώβητη, μειώνοντας τα επιτόκια γρήγορα και βιώσιμα.



Πέντε χρόνια αργότερα, έγινε ο πρώτος μη Βρετανός πολίτης που ηγήθηκε της Τράπεζας της Αγγλίας, μια θέση από την οποία «πιλοτάρισε» το βρετανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα εν μέσω της αναταραχής που ακολούθησε το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016.



«Ο χρονισμός είναι το παν στην πολιτική και ο Κάρνεϊ μπήκε στην πολιτική σκηνή την ιδανική στιγμή για αυτόν», λέει ο Ντάνιελ Μπελάν, πολιτικός κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο ΜακΓκίλ στο Μόντρεαλ. «Αν ο Τραμπ δεν ήταν στον Λευκό Οίκο, θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι Φιλελεύθεροι θα ήταν τα φαβορί σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, δεδομένου του πόσο αντιδημοφιλείς ήταν μόλις πριν από λίγους μήνες».



Ο Κάρνεϊ μιλάει τώρα για την πιο κρίσιμη εκλογική μάχη στην ιστορία του Καναδά. Αντιμετωπίζει με θάρρος αλλά και ψυχραιμία τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις κραυγές με τη λογική. Επιπλέον έχει στραφεί προς την Ευρώπη, αναζητώντας έναν σύμμαχο εν μέσω εμπορικού πολέμου και γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Τέλος εποχής

«Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον αξιόπιστος εταίρος. Η παλιά σχέση που είχαμε με αυτές, βασισμένη στην ολοένα βαθύτερη ολοκλήρωση των οικονομιών μας και στη στενή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας έχει τελειώσει» δήλωσε τον περασμένο Μάρτιο, όταν και αντικατέστησε επίσημα τον Τριντό. Ανάλογες κινήσεις προσέγγισης έκανε και προς την κατεύθυνση της Ασίας. Παράλληλα κατανοεί ότι δε μπορεί ο Καναδάς να επιβιώσει βρισκόμενος σε «κατάσταση πολέμου» με τις ΗΠΑ. Επιδιώκει μια νέα εμπορική συμφωνία και μια νέα σχέση με την Ουάσινγκτον, η οποία όπως λέει θα είναι πάλι στενή, αλλά εκ των πραγμάτων διαφορετική.



Στο εσωτερικό μέτωπο φρόντισε να αναιρέσει αποφάσεις του προκατόχου του που επιβάρυναν τη μεσαία τάξη, στην οποία υπόσχεται τώρα φορολογικές ελαφρύνσεις και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Κατάφερε να εκφράσει την άνοδο του πατριωτισμού που προκάλεσε η «επίθεση» Τραμπ, αλλά χωρίς τις λαϊκιστικές ακρότητες του συντηρητικού του αντιπάλου, ο οποίος «έχτισε» το δικό του δημοφιλές προφίλ στην ιστορική «απεργία των φορτηγατζήδων», πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, η οποία σε μεγάλο βαθμό έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από την ακροδεξιά, τουλάχιστον στο αποκορύφωμά της.



Ο Πουαλιέβρ θέλει «να κάνει ξανά μεγάλο τον Καναδά» σύνθημα που έχει αντιγράψει από την MAGA εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου. Συνολικά τα επιχειρήματά του κατά των μεταναστών και της «woke ιδεολογίας», κατά της δημόσιας τηλεόρασης και του «κράτους» γενικώς έκαναν κάποιους σχολιαστές να τον αποκαλέσουν «καραόκε εκδοχή» του Τραμπ.



Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις (24 Απριλίου) δείχνουν μια αμφίρροπη μάχη με τους Φιλελεύθερους στο 42% και τους Συντηρητικούς στο 39%. Το αποτέλεσμα αναμένεται με ενδιαφέρον και στην ΕΕ, σε μια εποχή που η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο δείχνει να έρχεται πιο κοντά με την Ευρώπη.

Φονική επίθεση στο Βανκούβερ

Στο μεταξύ ακριβώς ένα 24ωρο πριν από τις εκλογές ένα φονικό περιστατικό συγκλονίζει τη χώρα. Το βράδυ του Σαββάτου, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος συγκεντρωμένων στο Βανκούβερ, κατά τη διάρκεια του μεγάλου ετήσιου φεστιβάλ Lapu Lapu, που τιμά τον αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για τουλάχιστον εννέα (9) νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Ο 30χρονος δράστης συνελήφθη, αλλά τα κίνητρά του ήταν καταρχάς άγνωστα.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.