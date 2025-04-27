Σε τραγωδία εκτυλίχτηκε το ετήσιο υπαίθριο φεστιβάλ Lapu Lapu, στο Βακνούβερ του Καναδά, όταν ένας 30χρονος με ένα μαύρο SUV παρέσυρε πλήθος κόσμου, πριν ακινητοποιηθεί και συλληφθεί.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως οι νεκροί είναι επίσημα 9, ενώ νωρίτερα ανέφερε πως είναι και πολλοί οι τραυματίες.

Ακόμη προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα του δράστη, ενώ αναφέρουν πως είναι βέβαιοι πως δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Όπως έχει ανακοινωθεί, ο οδηγός είναι 30χρονος, από το Βανκούβερ, ο οποίος είναι γνωστός στην αστυνομία.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες. Ο Γιοσέμπ Βαρντέ, ο οποίος έχει φορτηγό με φαγητό και βρισκόταν στο φεστιβάλ δήλωσε στο BBC πως το όχημα πέρασε μέσα από έναν στενό δρόμο που ήταν γεμάτος με πάγκους με φαγητά και έπεσε «ευθεία, μέσα στο πλήθος».

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το όχημα είχε πολύ μεγάλη ταχύτητα, με τον ίδιο να εκτιμά πως έτρεχε με 100 χιλιόμετρα την ώρα. «Νομίζω πως ήθελε να προκαλέσει την μέγιστη ζημιά», είπε χαρακτηριστικά.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL — Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδηγός παρέσυρε και σκότωσε και κάποιους από τους πελάτες του.

«Είδα πτώματα κάτω από τα φορτηγά με τα φαγητά. Σύζυγοι φώναζαν για τις γυναίκες και τα παιδιά τους, ήταν φρικτό».

Ο ίδιος μάρτυρας δήλωσε στο CTV News ότι είδε ένα μαύρο όχημα να κινείται περίεργα στην περιοχή του φεστιβάλ λίγο πριν πέσει πάνω το πλήθος.

The Vancouver terrorist who ran down 20+ casualties at the Lapu Lapu festival tonight didn't stop.



He kept driving. His terrorism rampage only ended because his vehicle was destroyed to the point it was no longer operable.



Then he tried to run off on foot. pic.twitter.com/DT3J4ucDQk — Joseph Seiler (@Joseph_Seiler) April 27, 2025

«Δεν πρόλαβα να δω τον οδηγό, το μόνο που άκουσα ήταν ένα σφύριγμα της μηχανής». «Βγήκα έξω από το φορτηγό με τα φαγητά, κοίταξα στο δρόμο και υπήρχαν παντού πτώματα», είπε ο Βαρντέ.

Suspect who drove into crowd at Lapu Lapu Festival identified as 30-year-old Vancouver man. A man driving a black Audi SUV drove into a large crowd attending the Lapu Lapu Day Festival near East 43rd Avenue and Fraser Street. #Canada Driver arrested.https://t.co/CZKAfOYeC2 pic.twitter.com/FreItY5q4V — News Channel3 Now (@newschannel3now) April 27, 2025

Η Άμπιγκεϊλ Αντίσο διηγήθηκε στην τοπική εφημερίδα Vancouver Sun ότι βρισκόταν μαζί με φίλους στο φεστιβάλ όταν άκουσε δυνατούς θορύβους και στη συνέχεια ουρλιαχτά. «Υπήρχαν πτώματα. Είχαν συνθλιβεί. Ορισμένοι είχαν ήδη πεθάνει», είπε.

Ο Ντέιλ Σελίπε που βρισκόταν μαζί της σημείωσε ότι είδε παιδιά που είχαν τραυματιστεί. «Δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοβοηθήσουμε (...) Είναι συγκλονιστικό», είχε δηλώσει η Τζεν Ιντάμπα-Καστανέτο, επικεφαλής ασφάλειας του φεστιβάλ, στον τοπικό ενημερωτικό ιστότοπο Vancouver Is Awesome, σημειώνοντας ότι είδε «πτώματα παντού».

Τον οδηγό φαίνεται να ακινητοποίησαν πολίτες και στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία.

#Update: The man accused of plowing his SUV through the Lapu Lapu Filipino Festival killing scores of innocent people in Vancouver has been detained. The mental illness crisis in BC has hit another level. pic.twitter.com/tLL5zmwOlR — 𝕏 Scribe (@X_Scribe) April 27, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου, διευκρίνισε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ σε ανάρτησή του στο X.

Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

«Έχω συγκλονιστεί και είμαι βαθιά λυπημένος για το τρομερό συμβάν στη σημερινή εκδήλωση για την Ημέρα του Λάπου Λάπου», σημείωσε ο δήμαρχος του Βανκούβερ στην ανάρτησή του. «Η σκέψη μας βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν και την φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

«Πενθούμε όλοι μαζί σας», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος προβλεπόταν να μεταβεί στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας σήμερα για τις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με την φιλιππινέζικη κοινότητα και με όλα τα θύματα που είχε στο στόχαστρο αυτή η παράλογη επίθεση», σχολίασε στο X ο Πιερ Πουαλιέβρ, ο επικεφαλής των συντηρητικών για τις βουλευτικές εκλογές και βασικός αντίπαλος του Μαρκ Κάρνεϊ, «εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών» για τα κίνητρα του δράστη.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα και τις οικογένειές τους, όπως και την φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ», έγραψε παράλληλα στο X ο ηγέτης της αριστεράς Τζάγκμιτ Σινγκ.

Η αστυνομία του Βανκούβερ διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (06:00 ώρα Ελλάδος σήμερα) στην συνοικία Σάνσετ ον Φρέιζερ της πόλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.