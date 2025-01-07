Καμίνι πολλές περιοχές της Αυστραλίας

Ανταπόκριση από το Σίδνεϋ



Κύμα καύσωνα σαρώνει μεγάλα τμήματα της Αυστραλίας - κυρίως της νοτιοανατολικής - το τελευταίο τριήμερο, ανεβάζοντας στο κατακόρυφο τα επίπεδα συναγερμού για δασικές πυρκαγιές. Σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος έφτασε έως και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές απηύθυναν αυστηρές συστάσεις στους πολίτες - και ειδικά στις ευάλωτες ομάδες, παιδιά και ηλικιωμένους - να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους.

Το επίκεντρο του καύσωνα το Σαββατοκύριακο ήταν στη Νότια Αυστραλία και την Βικτώρια (στην Μελβούρνη η θερμοκρασία χθες ήταν άνω των 38 βαθμών Κελσίου). Σήμερα ταλανίζονται περισσότερο η Δυτική Αυστραλία και η ΝΝΟ, η οποία είναι η πλέον πυκνοκατοκιμένη πολιτεία της χώρας. Σε ορισμένα εξωτερικά δυτικά προάστεια του Σύδνεϋ, το θερμόμετρο άγγιξε τους 40 βαθμούς. Ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθεί σε πολλές περιοχές πλήρης απαγόρευση για το άναμμα φωτιάς, συμπεριλαμβανομένης και της αγαπημένης πολλών Αυστραλών ψησταριάς BBQ, ειδικά αυτή την περίοδο των διακοπών.Οι Υπηρεσίες Εκτάκτων Αναγκών δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για βοήθεια, ενώ χιλιάδες ήταν αυτοί που έσπευσαν στις παραλίες για λίγη δροσιά. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ενημερώνει και προειδοποιεί ταυτόχρονα ότι με βάση τις προγνώσεις της για το τρέχον καλοκαίρι, τόσο στη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τον μέσο όρο για αυτή την εποχή. Το τρέχον κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει αργά το βράδυ της Δευτέρας με πιθανές ελαφρές βροχοπτώσεις κατά τόπους (σε Μελβούρνη, Αδελαΐδα και Χόμπαρτ, η πτώση της θερμοκρασίας ήταν ήδη αισθητή από αργά το βράδυ της Κυριακής και τις μεταμεσονύκτιες ώρες).Να σημειωθεί πως μόλις σήμερα το πρωί, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Υπαίθρου μπόρεσε να θέσει υπό πλήρη έλεγχο μεγάλη φωτιά στον εθνικό δριμό Grampians- Gariwerd National Park στην πολιτεία της Βικτώριας. Η φωτιά μαίνονταν εδώ και πολλές μέρες και κατέκαψε πολλές αγροικίες και εκατοντάδες χιλιάδες στρέματα γεωργικών και δασικών εκτάσεων. Πάντως, στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας γι’ αυτό και οι αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι σε επαγρύπνηση και να είναι έτοιμοι για απομάκρυνση από τις εστίες τους εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

