Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέσυρε από τον βυθό της θάλασσας μια άγκυρα του δεξαμενόπλοιου Eagle S, για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και ότι ευθύνεται για τη βλάβη στο υποθαλάσσιο καλώδιο EstLink 2 που συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία, που συνέβη στις 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστούγεννα.

Το Eagle S, με σημαία των Νήσων Κουκ, φέρεται να προκάλεσε τη θραύση του καλωδίου σέρνοντας την άγκυρά του στον βυθό.

Ο όρος «σκιώδης στόλος» αφορά πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που υπόκεινται σε εμπάργκο.

Η Φινλανδία κατάσχεσε τον περασμένο μήνα το τάνκερ, ανοίγοντας έρευνα για δολιοφθορά.

«Η τοποθεσία όπου βρέθηκε η άγκυρα είναι κατά μήκος της διαδρομής του Eagle S... προς το δυτικό άκρο της διαδρομής που χάραξε στον βυθό της θάλασσας από το σύρσιμό της», ανέφερε σε ανακοίνωση το Εθνικό Γραφείο Ερευνών της Φινλανδίας (NBI).

Φωτογραφίες του Eagle S που τραβήχτηκαν μετά το περιστατικό δείχνουν το πλοίο με την πλαϊνή άγκυρα ελλιμενισμού να απουσιάζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

