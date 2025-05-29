Δεν υπάρχει καμία επί τόπου ένδειξη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία που βρίσκεται υπό την κατοχή της, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ο οποίος διαθέτει μια μικρή ομάδα στον σταθμό.

«Οι ομάδες μας συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη αυτή τη στιγμή που να υποδηλώνει οποιεσδήποτε ενεργές προετοιμασίες για την επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού τώρα» δήλωσε υπό τον όρο της ανωνυμίας αξιωματούχος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι προ ημερών κυκλοφόρησαν δορυφορικές εικόνες που σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times μαρτυρούσαν ότι η Ρωσία πιθανώς, σχεδιάζει να εντάξει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή στο ενεργειακό σύστημα της Ρωσίας, καθώς κατασκευάζει γραμμές ηλεκτροδότησης προς την κατεύθυνση του πυρηνικού σταθμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

