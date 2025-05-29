Εκατοντάδες ορειβάτες μαζί και οι οδηγοί τους από τη φυλή των Σέρπα ανέβηκαν στο Έβερεστ αυτόν τον μήνα στο Νεπάλ, παλεύοντας με τις σκληρές καιρικές συνθήκες για να φτάσουν στην κορυφή του ψηλότερου βουνού στον κόσμο πριν ολοκληρωθεί η αναρριχητική περίοδος στα τέλη Μαΐου.

Αν και αρκετοί ορειβάτες κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή στα μέσα Μαΐου, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν για μέρες, αναγκάζοντας πολλούς να υποχωρήσουν στην κατασκήνωση βάσης, συμπεριλαμβανομένου του Κάμι Ρίτα οδηγού από τη φυλή των Σέρπα, ο οποίος προσπαθούσε να σπάσει το δικό του ρεκόρ σκαρφαλώνοντας στην κορυφή για 31η φορά.

Κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή των 8.849 μέτρων (29.032 ποδιών) στις 27 Μαΐου, αλλά αρκετοί ορειβάτες δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.