Νέο ρόλο για την Ευρώπη στον κόσμο ζήτησαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά τη σημερινή απονομή του Βραβείου Καρλομάγνου στην πρώτη, «για τη συνεισφορά της στην ιδέα της Ευρώπης και στην ειρήνη στην ήπειρο». Η πρόεδρος της Επιτροπής έκανε λόγο για «ανεξάρτητη και ελεύθερη Ευρώπη», ενώ ο καγκελάριος τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να διασφαλίζει μόνη την ειρήνη της».

«Μια ανεξάρτητη Ευρώπη - ξέρω ότι αυτό το μήνυμα ξενίζει πολλούς. Αλλά ουσιαστικά πρόκειται για την ελευθερία μας», δήλωσε η κυρία Φον ντερ Λάιεν και προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όλα θα γίνουν όπως πριν, αυτό δεν θα συμβεί έτσι απλά, καθώς ο κόσμος διαμορφώνεται για άλλη μια φορά από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και ιμπεριαλιστικούς πολέμους, από μεγάλες δυνάμεις που είναι πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα, δίκαια και άδικα, προκειμένου να αποκτήσουν πλεονέκτημα».

«Για να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη, πρέπει να αποτινάξουμε τα δεσμά μας», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει αποφασισμένους εχθρούς της δημοκρατίας, τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής και υπέδειξε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως «το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα».

Η ανάγκη επένδυσης στην ευρωπαϊκή ασφάλεια καθίσταται επομένως ολοένα και πιο επείγουσα, υπογράμμισε και έκανε λόγο για «μια νέα διεθνή τάξη», η οποία θα αναδυθεί αυτήν τη δεκαετία. «Αυτή η νέα τάξη πρέπει να διαμορφωθεί από την Ευρώπη. Η αποστολή μας είναι η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία», συνέχισε και διευκρίνισε ότι ταυτόχρονα στον οικονομικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αποκαταστήσει την εμπορική της συνεργασία με τις ΗΠΑ σε πιο σταθερή βάση.

Ο καγκελάριος Μερτς από την πλευρά του ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα την ικανότητα της Ευρώπης να φροντίζει μόνη για την ασφάλειά της και να διασφαλίζει την ειρήνη της και διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία θα κάνει το παν σε αυτή την κατεύθυνση. Περιέγραψε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «εγχείρημα ειρήνης» το οποίο έχει πετύχει στο εσωτερικό, μετά τους πολέμους, αλλά τώρα πρέπει να καταστεί εγχείρημα ειρήνης και εξωτερικά.

«Αυτό περιλαμβάνει το ιστορικό μας έργο να κάνουμε την Ευρώπη τόσο ισχυρή ώστε να μπορεί να αποκαταστήσει την ειρήνη στην ήπειρό μας και να διασφαλίσει μόνιμα την ελευθερία. Η Γερμανία είναι έτοιμη να προχωρήσει με κάθε αποφασιστικότητα σε αυτό το έργο, σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους και γείτονές μας», δήλωσε.

«Εμάς στην Ευρώπη μας ενώνει η αντίληψη του Διαφωτισμού, ότι κάθε άνθρωπος είναι προικισμένος με αξιοπρέπεια», συνέχισε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι το Βερολίνο θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ουκρανία «με όλη του τη δύναμη».

Οι αμυντικές βιομηχανίες στην Ευρώπη πρέπει να συνεργαστούν στενότερα, υπογράμμισε, με το βλέμμα στις αυξημένες αμυντικές ανάγκες των ευρωπαίων εταίρων του ΝΑΤΟ και διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει μακροπρόθεσμες αποφάσεις στην προσεχή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, οι σύμμαχοι είναι πιθανό να συμφωνήσουν σε αμυντικές δαπάνες ύψους ακόμη και 5% του ΑΕΠ τους.

Αναφερόμενος προσωπικά στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για μια «ισχυρή εκπρόσωπο μιας ισχυρής Ευρώπης», η οποία αξίζει την τιμή του Βραβείου Καρλομάγνου όσο κανείς άλλος. «Δίνεις στην Ευρώπη μια φωνή στον κόσμο, μια ευρωπαϊκή φωνή. Σου αξίζει το βραβείο», δήλωσε ο καγκελάριος και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσιντζερ δεν θα χρειαζόταν σήμερα να ρωτήσει σε ποιον πρέπει να τηλεφωνήσει για να μιλήσει με την Ευρώπη, θα τηλεφωνούσε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε παραδοσιακά στο Δημαρχείο του 'Ααχεν παρευρέθη και ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ', ο οποίος, απονέμοντας το βραβείο στην κυρία φον ντερ Λάιεν, ανέδειξε τη σημασία της Ευρώπης και απέρριψε τις φωνές υπέρ της διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρέπει να σταθούμε απέναντί τους: επικίνδυνες και άστοχες φωνές που υποστηρίζουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι πιο ελεύθεροι, πιο ανεξάρτητοι και πιο κυρίαρχοι όταν ζουν σε ξεχωριστές εθνικές πολιτικές κοινότητες και όταν αντιμετωπίζουν μόνοι τους τις παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», τόνισε ο Ισπανός μονάρχης.

Στη σημερινή τελετή υπήρχαν πληροφορίες ότι θα συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο. Αργότερα κάποια δημοσιεύματα τον ήθελαν να ακυρώνει το ταξίδι στο 'Ααχεν λόγω επικείμενης μεγάλης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Η ουκρανική πρεσβεία στο Βερολίνο διέψευσε ωστόσο νωρίτερα σήμερα τα δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι «αυτές οι αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και διευκρίνισε ότι η συμμετοχή του προέδρου Ζελένσκι ουδέποτε επιβεβαιώθηκε, «αλλά αποτελούσε πιθανή επιλογή». Ο κ. Ζελένσκι αναχώρησε τελικά αργά χθες το απόγευμα από το Βερολίνο, μετά και τη συνάντησή του με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

