Η Ρωσία, πιθανώς, σχεδιάζει να εντάξει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή στο ενεργειακό σύστημα της Ρωσίας, καθώς κατασκευάζει γραμμές ηλεκτροδότησης προς την κατεύθυνση του πυρηνικού σταθμού, γράφει η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη έκθεση της Greenpeace.

Τους τελευταίους τρεις μήνες η Ρωσία κατασκεύασε περίπου 80 χιλιόμετρα γραμμών ηλεκτροδότησης μεταξύ της κατεχόμενης Μαριούπολης και του κατεχόμενου Μπερντνιάσκ έως την Αζοφική θάλασσα, όπως δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες τις οποίες έλαβε η Greenpeace.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.