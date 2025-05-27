Λογαριασμός
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν σχέδιο της Ρωσίας για επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Τους τελευταίους τρεις μήνες η Ρωσία κατασκεύασε περίπου 80 χιλιόμετρα γραμμών ηλεκτροδότησης μεταξύ της κατεχόμενης Μαριούπολης έως την Αζοφική θάλασσα

Η Ρωσία, πιθανώς, σχεδιάζει να εντάξει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή στο ενεργειακό σύστημα της Ρωσίας, καθώς κατασκευάζει γραμμές ηλεκτροδότησης προς την κατεύθυνση του πυρηνικού σταθμού, γράφει η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη έκθεση της Greenpeace.

Τους τελευταίους τρεις μήνες η Ρωσία κατασκεύασε περίπου 80 χιλιόμετρα γραμμών ηλεκτροδότησης μεταξύ της κατεχόμενης Μαριούπολης και του κατεχόμενου Μπερντνιάσκ έως την Αζοφική θάλασσα, όπως δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες τις οποίες έλαβε η Greenpeace.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

