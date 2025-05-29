Μια εργαζόμενη ταξιθέτρια στη Σκάλα του Μιλάνου που φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» στις 4 Μαΐου όταν η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έμπαινε στο βασιλικό θεωρείο για να παρακολουθήσει κονσέρτο στον «ναό της όπερας», απολύθηκε, δήλωσαν σήμερα στελέχη συνδικάτων στην εμβληματική όπερα του Μιλάνου.

«Η ετυμηγορία γκιλοτίνα της διεύθυνσης βγήκε εναντίον της νεαρής γυναίκας του προσωπικού της αίθουσας που φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» από το πρώτο θεωρείο», τόνισε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο Cub Informazione & Spettacolo της Σκάλας του Μιλάνου.

«Θα αναπτύξουμε - γράφει το συνδικάτο της Σκάλας - όλες τις συνδικαλιστικές δράσεις για να υπερασπιστούμε αυτό το θαρραλέο κορίτσι στο οποίο εκφράζουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.