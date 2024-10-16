Την Κάμαλα Χάρις ψήφισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά του.

Ο Τζίμι Κάρτερ «ευχόταν» να ζήσει αρκετά προκειμένου να προλάβει να ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές. Και τα κατάφερε ασκώντας σήμερα (16.10.2024) το εκλογικό καθήκον του, δια αλληλογραφίας δυο εβδομάδες αφότου συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος επωφελήθηκε από τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος, καθώς η ψηφοφορία στην Πολιτεία της Τζόρτζια, όπου κατοικεί, ξεκίνησε από χθες Τρίτη.

Σύμφωνα με τον εγγονό του, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα Atlanta Journal-Constitution, ο Τζίμι Κάρτερ είχε πει στην οικογένειά του ότι ήταν σημαντικότερο για τον ίδιο να παραμείνει εν ζωή για να ψηφίσει, παρά για να γιορτάσει τα 100 του χρόνια. Τελικά, τα κατάφερε και τα δύο.

Ο Κάρτερ έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή και λαμβάνει παρηγορητική φροντίδα στο σπίτι του από τον Φεβρουάριο του 2023. Είναι ο γηραιότερος εν ζωή πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.