Λευκός Οίκος: Θα υπερασπιστούμε το Ισραήλ σε ενδεχόμενη ιρανική επίθεση

Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στη δέσμευσή τους ότι θα υπερασπιστούν το Ισραήλ σε ενδεχόμενη ιρανική επίθεση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι στην ισραηλινή τηλεόραση.

Μιλώντας στο Channel 12, ο Κέρμπι είπε πως είναι δύσκολο να διακινδυνεύσει κανείς μια πρόβλεψη σχετικά με τις πιθανότητες εκδήλωσης μιας ιρανικής επίθεσης, αλλά υπογράμμισε πως ο Λευκός Οίκος λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη ρητορική της Τεχεράνης.

Εξέφρασε την άποψη ότι οι Ιρανοί παραμένουν «έτοιμοι να εξαπολύσουν επίθεση, εφόσον το θελήσουν», αλλά για αυτόν τον λόγο οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους δύναμη στην περιοχή.

«Τα μηνύματά μας προς το Ιράν ήταν, είναι και θα παραμείνουν σαφή. Πρώτον, μην το κάνετε. Δεν υπάρχει λόγος για κλιμάκωση. Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσετε κάποιου είδους περιφερειακή σύγκρουση. Και δεύτερον, θα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το Ισραήλ εάν φθάσουμε σε τέτοιο σημείο», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

