Η Τουρκία καταδικάζει τις δηλώσεις του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για το τέμενος Αλ Άκσα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, σχετικά με το χτίσιμο συναγωγής στην Πλατεία των Τζαμιών στην Ιερουσαλήμ, τον τρίτο πιο ιερό χώρο λατρείας για τους μουσουλμάνους.

Για τους Εβραίους είναι το Όρος του Ναού, ο πιο ιερός τόπος του ιουδαϊσμού.

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έχει επανειλημμένα αγνοήσει τη μακροχρόνια απαγόρευση της κυβέρνησης στους Εβραίους να προσεύχονται στον χώρο, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού ότι, αν μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε, θα έβαζε μια ισραηλινή σημαία στο συγκρότημα του τεμένους Αλ Άκσα, ενώ στην ερώτηση αν θα έχτιζε μια συναγωγή απάντησε καταφατικά.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για ένα νέο και εξαιρετικά επικίνδυνο παράδειγμα των προσπαθειών του Ισραήλ να αλλάξει το καθεστώς και την ταυτότητα της Ιερουσαλήμ και των ιερών τόπων της, κάτι που προκαλεί οργή στον ισλαμικό κόσμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, σχετικά με την ανέγερση συναγωγής στο τέμενος Αλ Άκσα αποτελούν ένα νέο και εξαιρετικά επικίνδυνο παράδειγμα των προσπαθειών του Ισραήλ να αλλάξει το καθεστώς και την ταυτότητα της Ιερουσαλήμ και των ιερών τόπων της Ιερουσαλήμ.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει οργή στον ισλαμικό κόσμο και έχουν θορυβήσει κάθε άνθρωπο με κοινή λογική.

Οι προκλήσεις κατά του τζαμιού Αλ Άκσα, ενός ιερού τόπου που ανήκει αποκλειστικά στους μουσουλμάνους, προσβάλλουν τα αισθήματα των μουσουλμάνων και προκαλούν εντάσεις σε όλον τον κόσμο.

Οι επιθέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης κατά του παλαιστινιακού λαού απειλούν καθημερινά όλο και περισσότερο την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.

Είναι καιρός η διεθνής κοινότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει την ισραηλινή επιθετικότητα και να προστατεύσει τον παλαιστινιακό λαό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

