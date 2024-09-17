Η βρετανική στρατιωτική κατασκοπεία ανακοίνωσε την εκτίμηση της για τις ρωσικές απώλειες στο πεδίο της μάχης από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με την οποία οι νεκροί και οι τραυματίες ανέρχονται στους 610.000. Στην ανάρτηση της δεν διευκρινίζεται από πού απορρέει αυτός ο αριθμός και πόσοι συγκεκριμένα είναι οι νεκροί και πόσοι οι τραυματίες, γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC. Επισημαίνει μάλιστα ότι συνήθως ο διεθνής τύπος επικαλείται ως πηγές τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και πολύ πιο σπάνια τις βρετανικές.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, νωρίτερα σήμερα, σε άρθρο της (One Million Are Now Dead or Injured in the Russia-Ukraine War) επικαλούμενη «δυτικές μυστικές υπηρεσίες», γράφοντας ότι «ο αριθμός των Ουκρανών και των Ρώσων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στον πόλεμο των 2,5 ετών έφτασε περίπου το ένα εκατομμύριο». Δίνει την δική της εκτίμηση για τις ρωσικές απώλειες, οι οποίες σύμφωνα με την εφημερίδα ανέρχονται σε 200.000 νεκρούς και 400.000 τραυματίες.

Η αμερικανική εφημερίδα γράφει, ότι οι απώλειες των Ουκρανών στρατιωτικών φθάνουν τις 80.000. Επισημαίνει μάλιστα ότι οι μεγάλες απώλειες είναι οδυνηρές για τον ρωσικό στρατό, αλλά για την λιγότερο πυκνοκατοικημένη Ουκρανία θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο οδυνηρές. Οι απώλειες στα πεδία των μαχών όπως και οι αποχωρήσεις πληθυσμών, αναφέρει η εφημερίδα, προκαλούν τεράστια ζημιά στο μέλλον των δύο χωρών. Ο πληθυσμός της Ουκρανίας από τα 48 εκατομμύρια που ήταν σύμφωνα με την απογραφή του 2001 θα μπορούσε να έχει μειωθεί στα 25-27 εκατομμύρια χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι κάτοικοι στα κατεχόμενα από την Ρωσία εδάφη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εφημερίδας, μετά την έναρξη του πολέμου, εγκατέλειψαν την Ρωσία περίπου 600.000 άνθρωποι κατά κύριο λόγο νέοι με επαγγελματική κατάρτιση.

Η βρετανική κατασκοπεία γράφει, ότι η ευρεία εφαρμογή της τακτικής των μαζικών επιθέσεων πεζικού καθιστά τον ρωσικό στρατό εξαρτώμενο από την συνεχή ροή νεοσυλλέκτων. Μεταξύ των άλλων, το 2024, οι ρυθμοί στράτευσης νεοσυλλέκτων μειώθηκαν πιθανώς. Πέρυσι, όπως γράφει η βρετανική κατασκοπεία στην ανάρτηση της, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωναν δημόσια ότι καθημερινά στρατολογούνται 1.600 άτομα , ενώ εφέτος 1.000. Μάλιστα οι ίδιοι αυτοί αριθμοί είναι πιθανότατα σε κάποιο βαθμό υπερβολικοί ( η λέξη «πιθανότατα» ορίζεται ως πιθανότητα με ποσοστό από 55% έως 75%).

Τον Αύγουστο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αύξησε τις εφάπαξ αμοιβές για όσους υπέγραφαν σύμβαση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις (η πηγή των εκτιμήσεων δεν αναφέρεται), από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, οι αμοιβές των στρατιωτικών αποτελούσαν το 8% του συνόλου των δαπανών του ρωσικού προϋπολογισμού.

Η βρετανική υπηρεσία κατασκοπείας εκτιμά ότι η αύξηση των αμοιβών ( με βάση την προαναφερθείσα έννοια της ορολογίας) δίνει την δυνατότητα να διατηρηθεί η στρατολόγηση των συμβασιούχων έως το τέλος του έτους.

Η Ρωσία και η Ουκρανία δεν αποκαλύπτουν τις απώλειες στον πόλεμο. Ονομαστικούς καταλόγους με τους νεκρούς, δημιουργούν με βάση τις ανοιχτές πηγές μερικές ομάδες ερευνητών δημοσιογράφων σε συνεργασία με εθελοντές. Σ έναν από αυτούς τους καταλόγους, που καταρτίζουν οι δημοσιογράφοι της ρωσικής υπηρεσίας του BBC , σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο ιστότοπο Mediazona και εθελοντές , στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουν σκοτωθεί 69.000 Ρώσοι στρατιωτικοί. Τους Ουκρανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στον πόλεμο καταγράφει ο αγνώστου ταυτότητας ιστότοπος UAlosses, ο οποίος αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί 55.812 ουκρανοί στρατιωτικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

