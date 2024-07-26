Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους λόγω της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς στην Καλιφόρνια

Οι πυροσβέστες στην Καλιφόρνια δίνουν μάχη με τη βίαιη πυρκαγιά που έχει προκαλέσει την απομάκρυνση 3.500 και πλέον ανθρώπων από τις εστίες τους και εξαπλώνεται ταχύτατα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά που ονομάστηκε "Park Fire" ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, την τελευταία μέρα ενός νέου κύματος καύσωνα που έπληξε την περιοχή. Σε λιγότερο από 24 ώρες, έχει ήδη κάψει σχεδόν 290 τετραγωνικά χιλιόμετρα βλάστησης.

Η φωτιά προκάλεσε την απομάκρυνση 3.500 και πλέον ανθρώπων από τις εστίες τους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Οι φλόγες απειλούν ιδιαίτερα τη μικρή πόλη Τσίκο, σχεδόν τρεις ώρες δρόμος βόρεια του Σαν Φρανσίσκο.

Περισσότεροι από 1.150 πυροσβέστες μετέχουν στην κατάσβεση της φωτιάς, η οποία επί του παρόντος έχει περιοριστεί μόνο στο 3%, σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας CalFire.

Αυτή η δασική πυρκαγιά φέρνει στον νου άσχημες αναμνήσεις στην Καλιφόρνια: το Τσίκο βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα από το Παραντάιζ, μια πόλη που καταστράφηκε από μεγάλη πυρκαγιά το 2018 και όπου έχασαν τη ζωή τους 85 άνθρωποι.

Η φωτιά φαίνεται να οφείλεται σε εμπρησμό: ένας ύποπτος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης και τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία.

Η αμερικανική Δύση έχει γνωρίσει αρκετά κύματα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου και δεκάδες πυρκαγιές κατακαίουν τώρα την περιοχή.

Το Όρεγκον, γειτονικό της Καλιφόρνιας, δίνει μάχη με μια μέγα-πυρκαγιά, τη μεγαλύτερη στη χώρα, η οποία έχει καταστρέψει περισσότερα από 1.080 km2 δάσους και έχει οδηγήσει στην εκκένωση περιοχών σε μια αγροτική περιφέρεια της πολιτείας.

Οι μεγάλες φλόγες δημιουργούν στήλες καπνού επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα μέχρι το γειτονικό Αϊντάχο.

Οι πυρκαγιές πλήττουν και τον δυτικό Καναδά, όπου ένα μέρος της τουριστικής πόλης Τζάσπερ καταστράφηκε.

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη, το δυτικό κομμάτι της βορειοαμερικανικής ηπείρου πλήττεται όλο και περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στα μέσα Ιουλίου, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ποειδοποίησε για την έλευση μιας πολύ έντονης περιόδου πυρκαγιών, έπειτα από ένα διάλειμμα δύο ετών με πολύ βροχερούς χειμώνες, που επέτρεψαν στη βλάστηση να αναγεννηθεί.

Στα μέσα Ιουλίου, οι δασικές πυρκαγιές είχαν καταστρέψει 840 km2 από την αρχή της χρονιάς, σε σύγκριση με έναν μέσο όρο 156 km2 την ίδια περίοδο κατά την τελευταία πενταετία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

