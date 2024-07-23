Από το 2016 - όταν και εξελέγη γερουσιαστής - η 59χρονη σήμερα Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris) είναι πάντα στα φώτα της πολιτικής επικαιρότητας στις ΗΠΑ.

Η Κάμαλα Χάρις μπήκε δυναμικά στην επικαιρότητα όταν το 2020 εξελέγη με την κυβέρνηση Μπάιντεν η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και πλέον το όνομά της το γνωρίζουν ακόμα και τα μικρά παιδιά – ως την υποψήφια πρόεδρο στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ακόμα και σήμερα όμως σε όλο τον κόσμο το όνομά της δεν είναι ξεκάθαρο πως προφέρεται, Κάμαλα ή Καμάλα Χάρις;

Η ίδια έχει πει ότι έχει συνηθίσει να τη φωνάζουν με τον τόνο σε διαφορετική συλλαβή κάθε φορά – ακόμα και οι συνάδελφοί της γερουσιαστές την αποκαλούν ο καθένας διαφορετικά.

Την απάντηση για τη σωστή προφορά του ονόματος της είχε δώσει η ίδια – ήδη από το 2016 – με ένα χαριτωμένο βίντεο, όπου μικρά παιδιά τονίζουν: «Είναι Κάμαλα!».

Ειδικοί πάντως εξηγούν ότι η σωστή προφορά είναι πιο κοντά στο Κό-μαλα και όχι Κάμαλα, σύμφωνα με τον Independent.

Η ίδια η πολιτικός στην αυτοβιογραφία της γράφει ότι το όνομά της προφέρεται σαν το κόμμα, το σημείο στίξης (comma-lah) και ότι σημαίνει «άνθος του Λωτού» (το Kamala είναι σανσκριτική λέξη που σημαίνει "λωτός", ένα λουλούδι με ιδιαίτερη σημασία στην ινδική κουλτούρα).

Η Κάμαλα Χάρις, γεννήθηκε στο Όουκλαντ της Καλιφόρνιας, από πατέρα Τζαμαϊκανό-Αμερικανό και μητέρα Ινδή.

