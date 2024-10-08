Η δημοκρατική Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris), υποψήφια για το Λευκό Οίκο, αποκάλυψε χθες, Δευτέρα, ότι διαθέτει ένα ημιαυτόματο πιστόλι Glock, με το οποίο έχει «ασφαλώς» πυροβολήσει ήδη, αλλά σε σκοπευτήριο.

«Έχω ένα Glock εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε η Χάρις σε συνέντευξή της στην εκπομπή «60 λεπτά» του δικτύου CBS, απαντώντας στο δημοσιογράφο που τη ρωτούσε αν διαθέτει κάποιο όπλο.

Έχει ήδη πυροβολήσει μ' αυτό; «Ασφαλώς και το έχω κάνει. Σε σκοπευτήριο», είπε γελώντας και υπενθυμίζοντας το παρελθόν της στο δικαστικό κλάδο ως εισαγγελέα.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η αντιπρόεδρος είχε ήδη αποκαλύψει στη σταρ της τηλεόρασης Όπρα Γουίνφρεϊ ότι είχε στην ιδιοκτησία της ένα όπλο, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιο, και είχε διαβεβαιώσει πως θα πυροβολούσε όποιον παρείσακτο παραβίαζε την κατοικία της.

Μέχρι πρόσφατα, η Κάμαλα Χάρις σπάνια έλεγε ότι διαθέτει ένα όπλο, ευθυγραμμιζόμενη με το δημοκρατικό στρατόπεδο που είναι μάλλον υπέρ μιας ισχυρότερης κανονιστικής ρύθμισης της οπλοκατοχής.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι οι εκλογές με τον ρεπουμπλικανό αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου προβλέπονται στήθος με στήθος, αναγκάσθηκε να πάρει θέση σε μια χώρα που αριθμεί περισσότερα όπλα από κατοίκους.

Ο Τραμπ κατηγορεί συχνά την αντίπαλό του, ακόμα και στην τηλεμαχία που τους έφερε αντιμέτωπους στις 10 Σεπτεμβρίου, ότι θέλει να κατάσχει τα όπλα των Αμερικανών, παρόλο που το δικαίωμα στην οπλοκατοχή προστατεύεται από τη Δεύτερη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Η Κάμαλα Χάρις απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς, προσθέτοντας ότι ο συνυποψήφιός της Τιμ Γουολς διαθέτει κι αυτός ένα όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

