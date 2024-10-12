Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μία επιστολή από τον προσωπικό ιατρό της, με την οποία, πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας της, που την καθιστά κατάλληλη για την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων, σε μία προσπάθεια να τονίσει την αντίθεση με τον αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μία ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, ο ιατρός της αντιπροέδρου Τζόσουα Σίμονς αναφέρει ότι η πιο πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις της αντιπρόεδρου, που έγιναν τον Απρίλιο ήταν “φυσιολογικές”.

Παράλληλα, ο Σίμονς αναφέρει ότι η Χάρις διατηρεί έναν ενεργό ρυθμό ζωής, κάνει “πολύ υγιεινή διατροφή” παρά το βαρύ πρόγραμμά της, υποφέρει από εποχιακές αλλεργίες και σποραδικές κνιδώσεις, δεν καπνίζει και πίνει αλκοόλ περιστασιακά.

«Η ίδια έχει τη φυσική και νοητική κατάσταση που είναι απαραίτητη για την επιτυχή εκτέλεση των προεδρικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων της ευθύνης άσκησης των εκτελεστικής εξουσίας, των καθηκόντων της αρχηγού του κράτους, αλλά και της υπεύθυνης αρχιστρατήγου των ενόπλων δυνάμεων», αναφέρει η επιστολή του ιατρού.

Η Χάρις είναι 59 ετών, ενώ ο Τραμπ 78 ετών, καθώς διεκδικούν την προεδρική εκλογή των ΗΠΑ.

Η προεκλογική εκστρατεία της Χάρις επιδιώκει να δώσει έμφαση στην ηλικία του Τραμπ, καθώς έγινε ο γηραιότερος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, μετά από την απόσυρση της υποψηφιότητας του προέδρου Τζο Μπάιντεν που είναι 81 ετών και ακολούθησε την απογοητευτική εμφάνισή του το καλοκαίρι, σε μία τηλεμαχία με τον Τραμπ.

