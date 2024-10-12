Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο πρώην Πρωθυπουργός της Σκωτίας Άλεξ Σάλμον.

Ειδικότερα, ο Σάλμοντ, ο οποίος ηγήθηκε του Εθνικιστικού Κόμματος της Σκωτίας μεταξύ 1990 και 2000 και στη συνέχεια ξανά μεταξύ 2004 και 2014, ήταν εξέχουσα προσωπικότητα στο εθνικιστικό κίνημα της χώρας.

Τη δεύτερη φορά χρησιμοποίησε την εντολή του ως πρώτος υπουργός για να πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας το 2014.

Η εκστρατεία του «Yes Scotland» ηττήθηκε και ως αποτέλεσμα παραιτήθηκε.

Πηγή: skai.gr

