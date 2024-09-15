Αν και η Κάμαλα Χάρις για πολλούς Αμερικανούς ήταν η νικήτρια του ντιμπέιτ, οι αριθμοί δεν δείχνουν μία δραματική αλλαγή στη δυναμική που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις.

Ακόμη και η στήριξη της Τέιλορ Σουίφτ δείχνει να έχει μικρό αντίκτυπο καθώς μόλις το 6% στην τελευταία δημοσκόπηση του ABC News/Ipsos λέει ότι η υποστήριξη της τραγουδίστριας στη Χάρις θα μπορούσε να κατευθύνει τη ψήφο του προς την αντιπρόεδρο.

Αντίθετα, το 13% δηλώνει αποθαρρυμένο από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, με το 81% να λέει ότι δεν θα επηρεάσει τη στάση του. Όσοι απαντούν αρνητικά είναι στη συντριπτική πλειοψηφία υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Οι Αμερικανοί κατά 58% έναντι 36% συμφωνούν ότι η Χάρις κέρδισε το ντιμπέιτ, ανατρέποντας το προηγούμενο ανάμεσα στον Μπάιντεν και τον Τραμπ τον Ιούνιο, που ο τελευταίος κέρδισε με ποσοστό 66% έναντι 28% του Μπάιντεν.

Η δημοσκόπηση στην οποία συμμετείχαν 3.276 ενήλικες, που έγινε για το ABC από τη Langer Research Associates με την έρευνα πεδίου από την Ipsos , διαπιστώνει ότι η Χάρις επιβεβαίωσε κάποια από την προσωπική της απήχηση: Το 37% απάντησε ότι το ντιμπέιτ τους έκανε να αισθάνονται πιο ευνοϊκά απέναντί της.

Η oικονομία το μεγάλο «αγκάθι»

Το επιτελείο της Καμάλα Χάρις ανησυχεί ότι η αντιπρόεδρος δεν έχει καταφέρει ακόμα να πείσει ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την οικονομία, ένα ζήτημα που βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας των ψηφοφόρων.

Η αντιπρόεδρος μείωσε πολύ γρήγορα τη διαφορά με τον Τραμπ, μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν, καταφέρνοντας μάλιστα να έχει ένα ελαφρύ πλεονέκτημα στις δημοσκοπήσεις.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί εκτιμούν ότι δεν έπεισε για τις οικονομικές της θέσεις ώστε να κερδίσει το πλεονέκτημα έναντι του πρώην προέδρου που ισχυρίζεται ότι πριν από την Covid και ενώ ήταν πρόεδρος κατάφερε να ισχυροποιήσει την αμερικανική οικονομία.

Η Κάμαλα Χάρις κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις για τους καταναλωτές, τις οικογένειες, τους αγοραστές νέων κατοικιών και τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν πραγματικές ανησυχίες με την οικονομία να παραμένει το νούμερο ένα αγκάθι για το επιτελείο της.

Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι μια σειρά καλών οικονομικών ειδήσεων θα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα. Οι αναφορές αυτή την εβδομάδα ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να μειώνεται και ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών είχαν αυξηθεί περίπου στα επίπεδα πριν από την Covid θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Χάρις να απαντήσει στην ερώτηση που της τίθεται επανειλημμένως: Είναι οι Αμερικανοί σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια;

Σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal στα τέλη του περασμένου μήνα, το 38% των ψηφοφόρων είπε ότι το κόστος ζωής εξακολουθούσε να αυξάνεται και να υποβαθμίζεται το βιοτικό τους επίπεδο. Ο Τραμπ κέρδιζε το 71% αυτών των ψηφοφόρων ενώ ένα επιπλέον 26% δήλωσε ότι το αυξανόμενο κόστος τους προκαλεί μικρές οικονομικές πιέσεις.

Αναλογιζόμενοι τη συνολική οικονομία, ο Τραμπ προηγείται κατά 8% στη δημοσκόπηση και στο ερώτημα εάν θα ήταν καλύτερος οικονομικός διαχειριστής από τη Χάρις.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η οικονομική ατζέντα της Χάρις δεν παρουσιάζει νέες ιδέες, αλλά μάλλον συνεχίζει τις πολιτικές του Προέδρου Μπάιντεν , τις οποίες οι ψηφοφόροι δεν θεωρούν αξιόπιστες.

Οι υποψήφιοι πιθανότατα δεν θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να υποστηρίξουν τις απόψεις τους σε ένα ακόμα ντιμπέιτ, καθώς ο Τραμπ είπε την Πέμπτη ότι δεν θα συμμετάσχει σε μια δεύτερη τηλεοπτική αντιπαράθεση.

Ο Μάικ Μέρφι, ένας βετεράνος Ρεπουμπλικανός επιτελάρχης που αντιτίθεται στον Τραμπ, είπε ότι η Χάρις πιθανώς έχει μια ευκαιρία να πείσει τους ψηφοφόρους ότι θα τους βοηθήσει οικονομικά. «Αν είναι καλή σε αυτό και το καταφέρει, θα είναι σε εξαιρετικά ισχυρή θέση», προειδοποιώντας ότι εάν όχι τότε «ο Τραμπ μπορεί να κερδίσει».

