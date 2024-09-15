Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη βόρεια Νιγηρία προκάλεσαν την κατάρρευση τοίχων σε μια φυλακή στο Μαϊντουγκούρι, στη βορειοανατολική Νιγηρία στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε 281 κρατούμενους να δραπετεύσουν, ανακοίνωσαν σήμερα σωφρονιστικές αρχές.

Επτά από τους κρατούμενους που δραπέτευσαν συνελήφθησαν εκ νέου σε επιχειρήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφερε ο Ουμάρ Αμπουμπακάρ, εκπρόσωπος των Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Νιγηρίας.

«Οι πλημμύρες προκάλεσαν την κατάρρευση σε τοίχους σωφρονιστικών εγκαταστάσεων», είπε ο Αμπουμπακάρ.

Οι επιχειρήσεις για την σύλληψη των υπόλοιπων δραπετών βρίσκονται σε εξέλιξη, πρόσθεσε.

Το Μαϊντουγκούρι, η περιφερειακή πρωτεύουσα της Πολιτείας Μπόρνο, βίωσε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 30 ετών.

Χιλιάδες σπίτια καλύφθηκαν από τα νερά, αφού έσπασε το φράγμα του Αλάου, στον ποταμό Νγκάντα, 20 χιλιόμετρα νοτίως του Μαϊντουγκούρι. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 400.000 εκτοπίστηκαν από τις πλημμύρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.