Η ανακοίνωση του προέδρου Μπάιντεν χθες ότι εγκαταλείπει την εκστρατεία και τάσσεται υπέρ της Δημοκρατικής αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris), αποτέλεσε νέα θεαματική ανατροπή στην προεκλογική εκστρατεία, μόλις οκτώ ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας του υποψηφίου Τραμπ.

Πηγές στην εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ εξηγούν ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος στις προεκλογικές ομιλίες και συνεντεύξεις του θα παρουσιάσει την Χάρις ως «συγκυβερνήτρια» των πολιτικών για τα δυο προβλήματα, που προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ: την πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη μετανάστευση και την οικονομική πολιτική.

Μάλιστα, η «super PAC» με διακριτικό τίτλο Make America Great Again Inc. ανέφερε χθες πως αποσύρει διαφημίσεις εναντίον του κ. Μπάιντεν που επρόκειτο να προβληθούν στις πολιτείες Αριζόνα, Τζόρτζια, Νεβάδα και Πενσιλβάνια, όπου αναμένεται να δοθεί σκληρή μάχη, για να τις αντικαταστήσει με μηνύματα που θα επιτίθενται στην 59χρονη Αφροαμερικανίδα Δημοκρατική.

Διαφημιστικό μήνυμα διάρκειας 30 δευτερολέπτων προσάπτει στην αντιπρόεδρο ότι απέκρυψε από τους Αμερικανούς πως ο πρόεδρος Μπάιντεν ήταν ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του και, ευρύτερα, όλα τα κακά που έφερε η κυβέρνηση. «Η Κάμαλα ήξερε πως ο Τζο δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά, έτσι την έκανε αυτή. Ιδού τι κατάφερε: εισβολή στα σύνορα, ανεξέλεγκτος πληθωρισμός, το αμερικανικό όνειρο νεκρό».

Υπεύθυνη για μεταναστευτικό και φτώχεια η "Κάμαλα που κακαρίζει"

Ο Τραμπ θέλει να πείσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους πως η - ακόμη πιθανή - νέα αντίπαλός του, ευθύνεται για δυο προβλήματα στα οποία δίνει μεγάλη έμφαση, καθώς θεωρεί πως θα του εξασφαλίσουν τη νίκη: τη μεταναστευτική κρίση, την «εισβολή» που προσάπτουν τόσο ο ίδιος όσο και στελέχη της παράταξής του στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, και την αύξηση του κόστους ζωής.

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πάγια πως οι Αμερικανοί είναι δυσαρεστημένοι για τις υψηλές τιμές των τροφίμων, των καυσίμων και για τα υψηλά επιτόκια, που κάνουν άπιαστη την αγορά κατοικίας για πολλούς.

Υπήρξε «συγκυβερνήτρια του οράματος του Μπάιντεν», συνόψισε σύμβουλος της εκστρατείας Τραμπ που μίλησε στο Ρόιτερς κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων στο Μιλγουόκι την περασμένη εβδομάδα. Αν βάλουν «την "Κάμαλα που κακαρίζει" επικεφαλής του ψηφοδελτίου, είμαστε μια χαρά», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την προσβολή που χρησιμοποιεί η εκστρατεία το τελευταίο διάστημα εναντίον της αντιπροέδρου.

Ο Τραμπ, ο οποίος αρέσκετα να χρησιμοποιεί προσβλητικές ως και απροκάλυπτα υβριστικές εκφράσεις όταν αναφέρεται στους αντιπάλους του, έδωσε μια γεύση στους οπαδούς του, σε εμφάνισή του στο Μίσιγκαν προχθές Σάββατο, για το τι πρέπει να περιμένει η Κάμαλα Χάρις το προσεχές διάστημα.

«Τη λέω "Κάμαλα που κακαρίζει". Την έχετε ακούσει να γελάει; Είναι τρελή. Μπορείς να καταλάβεις πολλά από το πώς γελάει κανείς. Είναι τρελή—είναι θεοπάλαβη», πέταξε.

Πάντως, αν και αυτή τη στιγμή η αντιπρόεδρος Χάρις μοιάζει να έχει πολλές πιθανότητες να είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών, το κόμμα δεν έχει ακόμη αποφασίσει και δεν είναι απαραίτητο πως θα εξασφαλίσει το χρίσμα.

Θα είναι «ευκολότερο να νικήσω» την Κάμαλα Χάρις απ’ ό,τι τον Τζο Μπάιντεν, διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ το CNN μετά την ανακοίνωση του προέδρου Μπάιντεν.

Αν όντως είναι η υποψήφια, η 59χρονη Αφροαμερικανίδα με ασιατικές ρίζες θα δώσει εντελώς άλλη δυναμική στην κούρσα, καθώς οι διαφορές τους με τον κ. Τραμπ, από την άποψη των γενεών και από την άποψη των πολιτισμικών αναφορών, είναι χαώδεις.

Οι Αμερικανοί ουδέποτε εξέλεξαν μέχρι τώρα γυναίκα στην προεδρία τα 248 χρόνια της ιστορίας των ΗΠΑ.

Κάποιες δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι η κυρία Χάρις θα μπορούσε να αποδειχθεί σκληρή αντίπαλος για τον κ. Τραμπ. Στο υποθετικό σενάριο αναμέτρησης των δυο τους, ισοψήφισαν (44%) σε έρευνα του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του Ρόιτερς που διενεργήθηκε την 15η και 16η Ιουλίου.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

