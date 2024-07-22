Εκλογές ΗΠΑ: Δεν «κλείδωσε» η υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις;

Δεν «κλείδωσε» η υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις; Πολλά στελέχη των Δημοκρατικών έσπευσαν χθες Κυριακή να ταχθούν υπέρ της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, που θεωρείται αυτή τη στιγμή πολύ πιθανό να είναι η υποψήφια της παράταξης για την προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, ωστόσο ορισμένες από τις πιο σημαντικές μορφές της παράταξης, ιδίως ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι, δεν έχουν εκφραστεί.

Έπειτα από εβδομάδες εσωκομματικής σύγκρουσης στις τάξεις των Δημοκρατικών για το εάν ο κ. Μπάιντεν, 81 ετών, θα έπρεπε να παραμείνει ή όχι στην εκστρατεία, είναι κρίσιμο για την κυρία Χάρις να συσπειρώσει πίσω της την παράταξη, καθώς απομένουν λιγότερες από 100 ημέρες ώσπου να ανοίξουν οι κάλπες.

Πλην όμως υπάρχουν άφθονες αμφιβολίες στο Δημοκρατικό κόμμα για το εάν και κατά πόσον η Κάμαλα Χάρις μπορεί να κερδίσει τον τέως πρόεδρο Τραμπ. Κάποια στελέχη της παράταξης εισηγούνται να οργανωθεί μίνι-διαδικασία για την επιλογή της ισχυρότερης υποψηφιότητας ενόψει του συνεδρίου του Αυγούστου στο Σικάγο.

Ο ίδιος ο απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν τάχθηκε υπέρ της κυρίας Χάρις χθες, σε χωριστή ανακοίνωσή του, μετά τη δημοσιοποίηση της εκρηκτικής επιστολής του με την οποία ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει την προσπάθεια. Τον ακολούθησαν, σχεδόν αμέσως, η ισχυρή ομάδα των αφροαμερικανών βουλευτών, αρκετοί δωρητές-κλειδιά, κοινοβουλευτικοί και super PACs («ομάδες πολιτικής δράσης»), ανάμεσά τους οι Priorities USA και Unite the Country.



«Θέλω να προσφέρω την πλήρη στήριξη και έγκρισή μου στην Κάμαλα ώστε να είναι η υποψήφια του κόμματός μας φέτος. Δημοκρατικοί — είναι καιρός να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν μέσω X χθες.

Ο κατάλογος των Δημοκρατικών συνέχιζε να μακραίνει καθώς προχώραγε η χθεσινή ημέρα. Ως το βράδυ, υπέρ της είχαν ταχθεί μεταξύ άλλων ο —θεωρούμενος ως δυνητικός αντίπαλός της— κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις, ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ, ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπάιρο, ο γερουσιαστής της Αριζόνας Μαρκ Κέλι, η γερουσιάστρια της Ουάσιγκτον Πάτι Μάρι, ο βουλευτής της Νότιας Καρολίνας Τζέιμς Κλάιμπερν, η βουλεύτρια Πραμίλα Τζάιαπαλ...

Σύμβουλος του Ριντ Χόφμαν, του ιδρυτή του LinkedIn και μείζονα δωρητή των Δημοκρατικών, χαρακτήρισε την κυρία Χάρις την «προσωποποίηση του αμερικανικού ονείρου», θυμίζοντας πως είναι παιδί μεταναστών, και «προσωποποίηση της σκληράδας», καθώς υπήρξε η κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνιας.

Και οι 50 ηγέτες των πολιτειακών οργανώσεων των Δημοκρατικών ανήγγειλαν πως θα υποστηρίξουν την Κάμαλα Χάρις. Ομοίως οι αντιπρόσωποι των Δημοκρατικών στο συνέδριο από τις πολιτείες Τενεσί, Λουιζιάνα, Νότια Καρολίνα και Βόρεια Καρολίνα.

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η Χίλαρι Κλίντον, η πρώην πρώτη κυρία και υπουργός Εξωτερικών του Μπαράκ Ομπάμα, επίσης τάχθηκαν υπέρ της αντιπροέδρου. Ωστόσο, μορφές της παράταξης όπως ο κ. Ομπάμα και η κυρία Πελόζι, απέφυγαν να ταχθούν υπέρ της κυρίας Χάρις, ή οποιουδήποτε άλλου υποψηφίου.

Πηγή ενημερωμένη για τις προθέσεις του ανέφερε πως ο πρώην πρόεδρος θα επιδιώξει να ενώσει το κόμμα αφού αναδειχθεί η υποψήφια ή ο υποψήφιος.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, που εξήρε την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν να παραμερίσει, επίσης επέλεξε να μην εκφραστεί.

Ο γερουσιαστής Πίτερ Γουέλς, ο πρώτος Δημοκρατικός γερουσιαστής που κάλεσε δημόσια τον πρόεδρο να εγκαταλείψει, έχει καλέσει να διεξαχθεί «ανοικτό» συνέδριο, δηλαδή να αφεθούν οι σύνεδροι να επιλέξουν την υποψήφια ή τον υποψήφιο.



Δωρητής των Δημοκρατικών είπε πως θα υποστήριζε ψηφοδέλτιο με την κυρία Χάρις και τον κυβερνήτη στην Πενσιλβάνια Σαπάιρο ως υποψήφιο αντιπρόεδρο, προκειμένου οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν την διεκδικούμενη πολιτεία.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο ποιον ή ποια θα επέλεγε η Κάμαλα Χάρις ως υποψήφιο ή υποψήφια για την αντιπροεδρία εάν πράγματι εξασφάλιζε το χρίσμα.

Εξάλλου, οργάνωση βάσης η οποία είχε ταχθεί υπέρ της πρώην υποψήφιας για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων Νίκι Χέιλι και υποστήριζε τον πρόεδρο Μπάιντεν με την ονομασία «Ψηφοφόροι της Χέιλι υπέρ του Μπάιντεν» άλλαξε χθες την επωνυμία της σε «Ψηφοφόροι της Χέιλι υπέρ της Χάρις».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.