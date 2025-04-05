Ο απολογισμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Μιανμάρ στις 28 Μαρτίου αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και πλέον ανέρχεται σε 3.354 νεκρούς.

Την ίδια ώρα ακόμα 220 άνθρωποι αγνοούνται, χωρίς σοβαρή ελπίδα να βρεθούν ζωντανοί ενώ ενώ 4.850 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος του ΟΗΕ ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα, εξήρε τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια στους πληγέντες, σε αντιθεση με την στρατιωτική κυβέρνηση.

Ο Τομ Φλέτσερ επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) πέρασε τη χθεσινή νύκτα στη Μάνταλεϊ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,7 βαθμών. Ο Φλέτσερ χαιρέτισε μέσω ανάρτησής του στο Χ «το θάρρος, την ικανότητα και την αποφασιστικότητα» των εργαζομένων σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής οι οποίοι παρέχουν βοήθεια στους πληγέντες από τον σεισμό.

«Πολλοί από αυτούς έχουν χάσει και οι ίδιοι τα πάντα και παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να στηρίζουν τους επιζώντες», τόνισε.

Το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατηγόρησε χθες τη χούντα ότι περιορίζει την πρόσβαση βοήθειας σε πληγείσες από τον σεισμό περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων δεν τη στηρίζουν.

Όπως εξήγησε, ερευνά καταγγελίες για 53 επιθέσεις που εξαπέλυσε η χούντα εναντίον αντιπάλων της, περιλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών, από τις οποίες οι 16 πραγματοποιήθηκαν μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας την Τετάρτη.

In Mandalay #Myanmar meeting communities at epicentre of earthquake.



The destruction is staggering. Lives lost. Homes destroyed. Livelihoods shattered. But the resilience is incredible.



The UN is here to help - the world must rally behind the people of Myanmar. pic.twitter.com/oL6HtUjrVF — Tom Fletcher (@UNReliefChief) April 5, 2025

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας που κυβερνά τη Μιανμάρ, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, επέστρεψε στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου έπειτα από μια σπάνια επίσκεψή του στο εξωτερικό, στη Μπανγκόκ όπου πήρε μέρος σε περιφερειακή σύνοδο κορυφής των ηγετών της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας.

Στο περιθώριο της συνόδου συναντήθηκε με τους ηγέτες της Ταϊλάνδης, του Νεπάλ του Μπουτάν, της Σρι Λάνκα και της Ινδίας.

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επανέλαβε στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι ότι η χούντα προγραμματίζει τη διεξαγωγή στη Μιανμάρ «ελεύθερων και δίκαιων εκλογών» τον Δεκέμβριο.

Από την πλευρά του ο Μόντι ζήτησε η εκεχειρία κήρυξε η χούντα μετά τον σεισμό στις επιθέσεις της εναντίον ανταρτών και αντιφρονούντων να γίνει μόνιμη. Πρόσθεσε επίσης ότι οι εκλογές θα πρέπει να είναι «συμπεριληπτικές και αξιόπιστες», όπως δήλωσε εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών χθες Παρασκευή.

Οι επικριτές της χούντας καταγγέλλουν ότι οι σχεδιαζόμενες εκλογές είναι ένα τέχνασμα προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία οι στρατηγοί μέσω της εκλογής προσκείμενων σε αυτή αξιωματούχων.

Ο στρατός δυσκολεύεται να κυβερνήσει τη Μιανμάρ μετά το πραξικόπημά του τον Φεβρουάριο του 2021. Εξάλλου ο εμφύλιος πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη χώρα – όπου είναι ενεργές δεκάδες ένοπλες ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων και πολιτικών αντιπάλων της χούντας πολλές από τις οποίες έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους περιοχές της Μιανμάρ-- έχει προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στην οικονομία και έχει ωθήσει βασικές υπηρεσίες στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Από τον εμφύλιο έχουν εκτοπιστεί περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ η επισιτιστική ανασφάλεια είναι εκτεταμένη, με περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού της Μιανμάρ να έχει ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.



