Ο Ίλον Μασκ φαίνεται πως κατέκτησε τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου που έχει ζήσει ποτέ, αφήνοντας πίσω του τον... θρυλικό Τζον Ροκφέλερ. Σύμφωνα με το Forbes, την Τετάρτη η περιουσία του Μασκ ξεπέρασε τα 500 δισ. δολάρια, με «σύμμαχο» το ράλι των μετοχών της Tesla. Ωστόσο, μέχρι το κλείσιμο της Wall Street, η περιουσία του είχε λίγο... περιοριστεί, στα 499,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Marketwatch.

Με άλλα λόγια, το κλασικό «πλούσιος σαν τον Ροκφέλερ» μπορεί πλέον να γίνει «πλούσιος σαν τον Μασκ». Για την ιστορία, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ είχε υπολογίσει ότι η περιουσία του Ροκφέλερ, ύψους 1,4 δισ. δολαρίων το 1937, αντιστοιχούσε στο 1,5% του αμερικανικού ΑΕΠ. Η περιουσία του Μασκ, σε σχέση με το σημερινό ΑΕΠ των ΗΠΑ (30,49 τρισ. δολάρια στο β' τρίμηνο του έτους), φτάνει το 1,6% — λίγο παραπάνω δηλαδή, αλλά αρκετό για να δείξει πόσο... πλατύ είναι πλέον το οικονομικό του... χαμόγελο.

Υπάρχει και μια δόση ειρωνείας στη σύγκριση Ροκφέλερ - Μασκ: ο Ροκφέλερ έχτισε την περιουσία του μέσω της Standard Oil, που έφτασε να ελέγχει το 90% του πετρελαίου στην αμερικανική αγορά. Ο Μασκ, από την άλλη, κυρίως μέσω ηλεκτρικών αυτοκινήτων — που κατά μια έννοια «εκτόπισαν» την πηγή πλούτου του Ροκφέλερ.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Μασκ στην SpaceX αποτιμάται στα 168 δισ. δολ., ενώ η συμμετοχή του στην xAI — την εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης που συγχώνευσε με την πλατφόρμα Χ — στα 60 δισ. δολ.

Κι όμως, ακόμη και αυτή η τεράστια περιουσία ίσως να μην είναι αρκετή για να κερδίσει ο Μασκ τον πόλεμο της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η OpenAI — που πρόσφατα αποτιμήθηκε στα 500 δισ. δολ. — η Anthropic, η Alphabet και η Meta. «Η xAI κινδυνεύει να μην μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια», δήλωσε ο Dylan Patel, ιδρυτής, CEO και επικεφαλής αναλυτής της SemiAnalysis, σε ένα podcast αυτή την εβδομάδα.

«Όσο πλούσιος κι αν είναι, ίσως και ο πλουσιότερος στον κόσμο, δεν μπορεί να φτιάξει ένα data center 3 γιγαβάτ αν δεν έχει κεφάλαια — και δεν μπορεί να τα αποκτήσει αν δεν έχει έσοδα και πρόσβαση σε νέα κεφάλαια», πρόσθεσε ο Patel.

Μέσω της SpaceX, ο Μασκ στοχεύει στη δημιουργία μιας μόνιμης, αυτόνομης βάσης στον Άρη, ενώ τα μελλοντικά του σχέδια περιλαμβάνουν την αποστολή πέντε μη επανδρωμένων διαστημοπλοίων Starship στον Κόκκινο Πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.