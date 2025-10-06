Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει το διεθνές δίκαιο στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, δηλώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη βοήθεια της Ουκρανίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε τη Δευτέρα η Γαλλίδα πολιτικός.

«Αναμένουμε σε μεγάλο βαθμό ότι οποιοδήποτε σχέδιο συζητηθεί και τελικά εφαρμοστεί κάποια στιγμή στο μέλλον θα γίνει σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, με το διεθνές δίκαιο», είπε η Λαγκάρντ στους Ευρωπαίους βουλευτές στο Στρασβούργο.

Η ΕΕ αναζητά τώρα έναν τρόπο να χρηματοδοτήσει την άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας μέρος των 210 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί στη Δύση μετά την εισβολή της Μόσχας.

