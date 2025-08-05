Μασκ: «Ζωντάνεψε» τον Νίκολα Τέσλα με τη βοήθεια της AI

Ο Ίλον Μασκ... «ζωντάνεψε» τον Νίκολα Τέσλα με τη βοήθεια του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης της xAI Grok. Το Grok ανήκει στον Μασκ, ο οποίος φρόντισε για μια ακόμη φορά να επιδείξει τις ικανότητές του.

Σημειώνεται ότι ο μεγιστάνας είναι θαυμαστής του σπουδαίου Σερβικής καταγωγής (γεννήθηκε στη σημερινή Κροατία 10 Ιουλίου 1856 - 7 Ιανουαρίου 1943) εφευρέτη και μηχανικού, δίνοντας στα αυτοκίνητά του το ομώνυμο όνομα.

Η ανάρτηση του Μασκ εντυπωσίασε, αν και δεν ήταν λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η ψηφιακή «ανάσταση» του Τέσλα, και άλλων προσωπικοτήτων, μέσω AI, αν και εντυπωσιακή, είναι λίγο μακάβρια.

Nikola Tesla animated by Grok Imagine

pic.twitter.com/NV4oQTlUFV — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2025

Πηγή: skai.gr

