Μασκ: «Ζωντάνεψε» τον Νίκολα Τέσλα με τη βοήθεια της AI

«Μακάβριο»: Ο Ίλον Μασκ... «ζωντάνεψε» τον Νίκολα Τέσλα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σημειώνεται ότι ο Ίλον Μασκ είναι θαυμαστής του σπουδαίου Σερβικής καταγωγής εφευρέτη και μηχανικού, δίνοντας στα αυτοκίνητά του το ομώνυμο όνομα

Ο Ίλον Μασκ... «ζωντάνεψε» τον Νίκολα Τέσλα με τη βοήθεια του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης της xAI Grok. Το Grok ανήκει στον Μασκ, ο οποίος φρόντισε για μια ακόμη φορά να επιδείξει τις ικανότητές του.

Σημειώνεται ότι ο μεγιστάνας είναι θαυμαστής του σπουδαίου Σερβικής καταγωγής (γεννήθηκε στη σημερινή Κροατία 10 Ιουλίου 1856 - 7 Ιανουαρίου 1943) εφευρέτη και μηχανικού, δίνοντας στα αυτοκίνητά του το ομώνυμο όνομα. 

Η ανάρτηση του Μασκ εντυπωσίασε, αν και δεν ήταν λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η ψηφιακή «ανάσταση» του Τέσλα, και άλλων προσωπικοτήτων, μέσω AI, αν και εντυπωσιακή, είναι λίγο μακάβρια. 

