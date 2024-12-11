Βιβλική είναι η καταστροφή που σημειώνεται στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας λόγω της πυρκαγιάς που επεκτάθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η δασική πυρκαγιά εκτείνονταν σε 3.893 στρέμματα μέχρι τις 4:25 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη, σύμφωνα με το Τμήμα Δασοπονίας και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια, που πυροδοτήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και τη χαμηλή υγρασία.

Η πύρινη λαίλαπα κατέστρεψε τουλάχιστον 7 κτίρια και προκάλεσε ζημιές σε άλλα οκτώ. Περισσότεροι από 1.500 πυροσβέστες από 13 ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες έδιναν μάχη με την πυρκαγιά, η οποία ήταν αδύνατο να περιοριστεί σύμφωνα με τον Άντονι Σ. Μαρόνε, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμη υπό διερεύνηση.

Οι φλόγες προκάλεσαν την εκκένωση του μεγαλύτερου μέρους του Μαλιμπού, ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Gavin Newsom (D) σε δήλωση, με αξιωματούχους της κομητείας του Λος Άντζελες να δίνουν εντολή εκκένωσης για τουλάχιστον 2.000 κατοίκους από όλες τις πλευρές της πυρκαγιάς.

Μεταξύ εκείνων που απομακρύνθηκαν ήταν ο ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ και η σύζυγός του, ανέφερε ο ηθοποιός σε ανάρτησή του στο Facebook, προσθέτοντας ότι η πορτοκαλί γάτα του, ο Μπόμπο, δραπέτευσε ενώ έφευγαν. Η τραγουδίστρια Cher εκκένωσε επίσης το σπίτι της στο Μαλιμπού, είπε η δημοσιογράφος της Liz Rosenberg στο Associated Press την Τρίτη.

«Ήταν ένα τραυματικό 20ωρο για την πόλη του Μαλιμπού», δήλωσε ο δήμαρχος Νταγκ Στιούαρτ.

Η φωτιά ξεκίνησε αργά τη Δευτέρα κοντά στο Malibu Canyon Road στο απόκρημνο έδαφος των βουνών Santa Monica, ακριβώς βόρεια του Πανεπιστημίου Pepperdine. Ισχυροί άνεμοι και χαμηλή υγρασία ώθησαν τη φωτιά προς την ακτή και το Μαλιμπού, εξαπλώνοντας την εθνική οδό Pacific Coast και κάηκε στο Serra Retreat, μια ιστορική γειτονιά περίπου ένα μίλι από την προβλήτα του Malibu.

Από το πρωί της Τετάρτης, η San Diego Gas and Electric είχε διακόψει το ρεύμα σε περίπου 46.500 πελάτες, ενώ η Νότια Καλιφόρνια Edison διακόψει την ηλεκτροδότηση για 26.900 κατοίκους

«Έχουμε σχεδόν 25 τετραγωνικά μίλια του Μαλιμπού που είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και δεν έχουμε υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας ή υπηρεσία Διαδικτύου για πολλούς από τους κατοίκους μας», είπε ο Στιούαρτ στη συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Αξιωματούχοι του Πανεπιστημίου Pepperdine εξέδωσαν εντολή να μείνουν όλοι στην πανεπιστημιούπολη καθώς είναι συνηθισμένο για τους φοιτητές μαθητές να μένουν στην πανεπιστημιούπολη κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων πυρκαγιάς.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την Τρίτη «κόκκινη» προειδοποίησημέχρι το βράδυ της Τετάρτης λόγω ισχυρών ανέμων.

Οι ξηροί και ζεστοί άνεμοι της Santa Ana βοηθούν στη δημιουργία πυρκαγιών στη Νότια Καλιφόρνια.

Το NWS προειδοποίησε επίσης για «αυξημένο κίνδυνο για οποιεσδήποτε νέες αναφλέξεις να έχουν πολύ γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς και ακραία συμπεριφορά πυρκαγιάς», αναφέροντας τη φωτιά και την ξηρή βλάστηση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης το πρωί της Τρίτης χορήγησε ομοσπονδιακούς πόρους στην Καλιφόρνια για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, συμπεριλαμβανομένης μιας επιχορήγησης που επιτρέπει στις τοπικές υπηρεσίες να υποβάλουν αίτηση για αποζημίωση έως και 75% για επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία του Μαλιμπού

Η πυρκαγιά Woolsey τον Νοέμβριο του 2018, είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί έως τώρα, η οποία προκάλεσε μαζικές εκκενώσεις και έκαψε 1.600 κατασκευές και 97.000 στρέμματα στο Μαλιμπού και σε πόλεις της κοιλάδας όπως το Thousand Oaks.

Πηγή: The Washington Post

