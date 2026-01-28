Τρία αδέρφια από το Τέξας νεκρά - Έπεσαν σε παγωμένη λίμνη

Τρία αδέλφια ηλικίας 6, 8 και 9 ετών έχασαν τη ζωή τους αφού έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στο Τέξας, όπου επικρατούν πολικές θερμοκρασίες.

Η μητέρα των παιδιών περιέγραψε πώς έτρεξε προς τη λίμνη και προσπάθησε να απεγνωσμένα να βγάλει τα παιδιά από το νερό αλλά δεν τα κατάφερε.

Η Τσαγιέν Χάνγκαμαν, είπε ότι βρισκόταν έξω με τα παιδιά της, αυτά έπαιζαν και ότι «όλα συνέβησαν σε μια στιγμή». Είχε προειδοποιήσει τα αγόρια να μείνουν μακριά από το νερό, αλλά δεν την άκουσαν.

Η ίδια ανέφερε στους ερευνητές πως ο μικρός της γιος πλησίασε αρχικά τη λίμνη για να κάνει πατινάζ. Τότε, τα δύο μεγαλύτερα αδερφάκια του έπεσαν στο νερό για να το σώσουν.

«Προσπάθησα να τα πιάσω να τα βγάλω έξω στον πάγο, αλλά ο πάγος έσπαγε συνέχεια. Ήταν τρία και εγώ μόνη, γι΄αυτό δεν μπόρεσα να τα σώσω», περιέγραψε η μητέρα 6 συνολικά παιδιών στο CBS News Texas.

Στο σημείο έσπευσε και κόσμος και κατάφεραν να βγάλουν από το νερό τα δύο μεγαλύτερα παιδιά και άρχισαν να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα άτυχα παιδάκια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα κατέληξαν. Το 6χρονο αδερφάκι τους δεν κατάφεραν να το ανασύρουν.

Η μητέρα σημείωσε πως αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά όταν η κόρη της έτρεξε προς το μέρος της φωνάζοντας πως τα αγόρια είχαν πέσει στο νερό.

«Όταν τα είδα, πάλευαν να επιβιώσουν και κατάλαβα ότι τα σώματά τους είχαν ήδη υποστεί σοκ», είπε. «Το νερό ήταν παγωμένο».

«Προσπάθησα να παλέψω για τη ζωή των παιδιών μου», είπε. «Τα έβλεπα να παλεύουν και να πνίγονται, χωρίς να μπορώ να τα βοηθήσω», συνέχισε η μητέρα.

Καθώς ετοιμάζεται να θάψει τα παιδιά της, η Χάνγκαμαν ελπίζει η τραγωδία της θα γίνει προειδοποίηση προς άλλους γονείς. «Μπορεί να συμβεί και σε εσάς», είπε. «Φροντίστε να κρατάτε τα παιδιά σας σφιχτά. Πάντα να τους λέτε ότι τα αγαπάτε».

Η οικογένεια δημιούργησε μια σελίδα στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα για τα έξοδα της κηδείας.

Η έρευνα για τις ακριβές συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί για την ώρα κατηγορίες σε βάρος της μητέρας.

