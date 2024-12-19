Κάλας: Η Μόσχα δεν είναι ανίκητη, κοιτάξτε την κατάρρευση του Άσαντ

H Ρωσία δεν είναι ανίκητη, και η Ευρώπη δεν πρέπει να υποτιμά τον εαυτό της, επισήμανε την Πέμπτη η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, σύμφωνα με το Politico.



«Η Συρία δείχνει ότι η Ρωσία δεν είναι ανίκητη. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τη δική μας ισχύ» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους η Κάλας, προσερχόμενη στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Πηγή: skai.gr

Η Ρωσία ήταν βασικός σύμμαχος του συριακού καθεστώτος Μπασάρ Άσαντ, το οποίο ανατράπηκε στις 8 Δεκεμβρίου από ομάδες ανταρτών μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο 13 ετών.Μιλώντας για τα δύο κορυφαία θέματα της ατζέντας των ηγετών της ΕΕ στη σύνοδο - την υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία και τον ρόλο του μπλοκ διεθνώς - η Κάλας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να δράσει ενωμένη για να παραμείνει «ισχυρή και σοβαρή στην παγκόσμια σκηνή».«Όλοι μας κοιτάζουν με αυτές τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον κόσμο», είπε.«Βλέπουμε αγώνες μεταξύ των δυνάμεων που θέλουν να έχουν μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων όπου επιβάλλεται το ‘’δίκαιο της ισχύος’’, και την ΕΕ, στην οποία θέλουμε να έχουμε έναν κόσμο που να βασίζεται σε κανόνες και… όπου αυτοί που έχουν την εξουσία δεν μπορούν απλώς να πάρουν αυτό που θέλουν θέλει», πρόσθεσε.Η Κάλας και άλλοι ηγέτες της ΕΕ χαιρέτησαν την κατάρρευση του καθεστώτος ως «μια θετική εξέλιξη» για τη Συρία. «Δείχνει επίσης την αδυναμία των υποστηρικτών του Άσαντ, της Ρωσίας και του Ιράν», είπε η Ευρωπαία αξιωματούχος.Μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα, η Κάλας ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη νέα ηγεσία της Συρίας για το κλείσιμο των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη χώρα.

