Χάος επικράτησε στο αεροδρόμιο του Σικάγου όταν ταξιδιώτες πιάστηκαν στα χέρια και άρχισαν ανταλλάσοντας μπουνιές και κλωτσιές ενώ στον καβγά συμμετείχε και ένας εργαζόμενος.

Στο viral βίντεο από τον άγριο καβγά που σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου διακρίνονται τρεις άνδρες - ο ένας εκ των οποίων με μπλε στολή εργαζομένου - να τα βάζουν με έναν άλλο, που φορά λευκό μπλουζάκι στον τερματικό σταθμό 3 της American Airlines στο αεροδρόμιο O' Hare. Μάλιστα όπως φαίνεται και στο βίντεο οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούν ακόμα και τις προειδοποιητικές πινακίδες «προσοχή βρεγμένο δάπεδο».

Η αστυνομία του Σικάγου κλήθηκε στο αεροδρόμιο προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα, αλλά δεν προέβη σε συλλήψεις, ούτε κατατέθηκε κάποια μήνυση, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του τμήματος.

Άγνωστη παραμένει η αιτία του καβγά ενώ δεν είναι σαφές αν ο εμπλεκόμενος υπάλληλος, εργαζόταν στο αεροδρόμιο ή σε αεροπορική εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

