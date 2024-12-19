Αμερικανός παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε μυστικό «αστυνομικό τμήμα» για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης

Αμερικανός πολίτης ομολόγησε την ενοχή του στο ότι βοήθησε στη λειτουργία αυτού που έχει περιγραφεί ως το πρώτο γνωστό «μυστικό αστυνομικό τμήμα» στις ΗΠΑ για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το BBC, oι εισαγγελείς λένε ότι ο Chen Jinping και ο Lu Jianwang άνοιξαν και λειτούργησαν το τμήμα στην Chinatown του Μανχάταν στις αρχές του 2022 για λογαριασμό του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας (MPS).

Τουλάχιστον 100 τέτοιοι σταθμοί έχουν αναφερθεί παγκοσμίως σε 53 χώρες, με την Κίνα να κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί τα φυλάκια για να απειλεί και να παρακολουθεί Κινέζους υπηκόους στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η Κίνα αρνήθηκε ότι πρόκειται για αστυνομικά τμήματα, λέγοντας ότι είναι «σταθμοί εξυπηρέτησης» που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες σε υπηκόους στο εξωτερικό.

Όπως μεταδίδει το BBC, το φυλάκιο, το οποίο καταλάμβανε έναν ολόκληρο όροφο πάνω από ένα πάγκο ράμεν, παρείχε βασικές υπηρεσίες όπως ανανέωση αδειών οδήγησης Κινέζων πολιτών, αλλά βοήθησε επίσης το Πεκίνο να εντοπίσει ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας που ζουν στις ΗΠΑ, λένε οι ομοσπονδιακές Αρχές.

Ο Μάθιου Όλσεν, βοηθός γενικός εισαγγελέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, χαρακτήρισε την προσπάθεια λειτουργίας του αδήλωτου αστυνομικού τμήματος στο εξωτερικό «μια ξεκάθαρη προσβολή για την αμερικανική κυριαρχία και κίνδυνο για την κοινότητά μας που δεν θα γίνει ανεκτή».

Ο σταθμός έκλεισε το φθινόπωρο του 2022 αφού το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ξεκίνησε έρευνα.

Ωστόσο, ο Chen και ο Lu κατέστρεψαν τα γραπτά μηνύματα που αντάλλαξαν με έναν αξιωματούχο του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας (MPS) όταν έμαθαν για την έρευνα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Οι άνδρες, που είναι και οι δύο Αμερικανοί πολίτες, συνελήφθησαν τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Την Τετάρτη, ο Chen, 60 ετών, ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία προκειμένου να ενεργήσει ως πράκτορας της Κίνας και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών όταν καταδικαστεί το επόμενο έτος.

Η αναγνώριση της ενοχής από τον Chen είναι μια «καθαρή υπενθύμιση των ύπουλων προσπαθειών που κατέβαλε η κινεζική κυβέρνηση για να απειλήσει, να παρενοχλήσει και να εκφοβίσει όσους μιλούν ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γουέλς, εκτελεστικός βοηθός διευθυντής του Τμήματος Εθνικής Ασφάλειας του FBI.

Ο Lu, 59 ετών, δήλωσε αθώος και αναμένεται η δίκη του. Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι παρενόχλησε έναν υποτιθέμενο Κινέζο δραπέτη για να επιστρέψει στην Κίνα και ότι βοήθησε στον εντοπισμό ενός ακτιβιστή υπέρ της δημοκρατίας στην Καλιφόρνια για λογαριασμό του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Τη στιγμή της σύλληψης του Chen, οι Αρχές είπαν ότι ήταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ απήγγειλαν ποινικές διώξεις σε σχέση με τέτοια αστυνομικά φυλάκια.

Ο κ. Όλσεν είπε ότι οι αρχές των ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να καταδιώκουν οποιονδήποτε επιχειρεί να βοηθήσει τις προσπάθειες της ΛΔΚ να επεκτείνει την κατασταλτική της εμβέλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τον Σεπτέμβριο, η Linda Sun, πρώην βοηθός στο γραφείο του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε τη θέση της για να εξυπηρετήσει κινεζικά κυβερνητικά συμφέροντα. Λέγεται ότι έλαβε προνόμια, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιών, ως αντάλλαγμα.

Πέρυσι, 34 αξιωματικοί του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας (MPS) κατηγορήθηκαν επίσης για χρήση ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παρενόχληση Κινέζων αντιφρονούντων στις ΗΠΑ και διάδοση επίσημης κινεζικής κυβερνητικής προπαγάνδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.