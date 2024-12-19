Ζελένσκι προς Τραμπ: Χρειάζεται να συμμαχήσεις με την ΕΕ για να σταματήσεις τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε την Πέμπτη τον Ντόναλντ Τραμπ να συμμαχήσει με την Ευρώπη για να σταματήσει τη Ρωσία, και να σώσει τη χώρα του, εν μέσω φόβων ότι ο σκεπτικιστής του ΝΑΤΟ νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στο Κίεβο, περικόπτοντας την αμερικανική υποστήριξη στην πολεμική του προσπάθεια.



«Χρειαζόμαστε πολύ την ενότητα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ και των χωρών της Ευρώπης», είπε ο Ζελένσκι πριν απευθυνθεί στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής όπου κυριαρχεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίο ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να τερματίσει.



«Χρειαζόμαστε αυτή την ενότητα για να επιτύχουμε την ειρήνη. Νομίζω ότι μόνο από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη μπορούν πραγματικά να σταματήσουν τον Πούτιν και να σώσουν την Ουκρανία», συνέχισε ο Ζελένσκι.



Οι διπλωμάτες της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στοχεύουν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στον Τραμπ για τη συνεχή υποστήριξή τους στην Ουκρανία, και θα τονίσουν ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία και να σέβεται την εδαφική της ακεραιότητα.



Ο Αντόνιο Κόστα, προεδρεύων της πρώτης του συνόδου κορυφής της ΕΕ ως νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι η ΕΕ θα εργαστεί για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.



«Αυτός ο πόλεμος δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, (είναι) για το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να επικρατήσει και η εισβολή πρέπει να ηττηθεί», είπε σε δημοσιογράφους στεκόμενος δίπλα στον Ζελένσκι.



Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να επιβεβαιώσουν την «ακλόνητη δέσμευσή τους» να στηρίξουν την Ουκρανία «για όσο χρόνο χρειαστεί», σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής.



Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει να τερματιστεί γρήγορα ο πόλεμος που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια. Τη Δευτέρα είπε ότι ο Ζελένσκι «θα πρέπει να είναι έτοιμος να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αν και δεν διευκρίνισε αν αυτό σημαίνει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη στη Μόσχα ως μέρος μιας διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων.



Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει στην παρούσα φάση σχεδόν το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους και προελαύνουν σταθερά στα ανατολικά της χώρας.



Το προσχέδιο συμπερασμάτων της ΕΕ για τη σύνοδο κορυφής αναφέρει ότι «η Ρωσία δεν πρέπει να επικρατήσει», προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.



Η συμμετοχή του Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ ακολουθεί τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη, με στόχο την άμεση βοήθεια για την ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας του Κιέβου και τη συζήτηση μακροπρόθεσμων εγγυήσεων ασφαλείας.



Ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν ότι εστιάζουν στις άμεσες ανάγκες της Ουκρανίας, ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να συζητούν πώς να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας μετά τη διακοπή του πολέμου.



Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν επίσης τις ευρύτερες ευρωαμερικανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του γεύματος εν μέσω ανησυχιών για έναν πιθανό διατλαντικό εμπορικό πόλεμο.



Ο Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι η ΕΕ θα «πληρώσει μεγάλο τίμημα» με δασμούς επειδή δεν αγοράζει αρκετές από τις αμερικανικές εξαγωγές. Έχει ήδη υποσχεθεί υψηλούς δασμούς σε τρεις από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών - τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα. Η ΕΕ γνωρίζει ότι «δεν θα τη γλιτώσει».

Ενότητα

Ορισμένοι διπλωμάτες της ΕΕ είπαν ότι το κλειδί για το μπλοκ θα είναι η ενότητα ώστε να αποτραπεί η Ουάσιγκτον από τη διεξαγωγή συζητήσεων ή συμφωνιών με μεμονωμένα μέλη της ΕΕ – αντιγράφοντας την εν πολλοίς επιτυχημένη στρατηγική της για την αντιμετώπιση της Βρετανίας κατά τις διαπραγματεύσεις για το Brexit.



«Οι ΗΠΑ μπορεί να επιχειρήσουν μεμονωμένες διαπραγματεύσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει χώρες να το δέχονται», σχολίασε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.



Η ΕΕ θα επιδιώξει να επισημάνει ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών και στενός σύμμαχος με κοινές αξίες. Ωστόσο, έχοντας επίγνωση ότι ο Τραμπ είναι απασχολημένος από το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν συζητήσει πιθανώς να προσφερθούν να αγοράσουν περισσότερο LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) ή όπλα από τις ΗΠΑ.



Η μεσημεριανή συζήτηση «Η ΕΕ στον κόσμο» είναι επίσης πιθανό να συμπεριλάβει ως αντικείμενο την Κίνα και το εάν το μπλοκ θα αναγκαστεί να πάρει θέση σε μια εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας καθώς και τη Βρετανία, η οποία έχει δηλώσει ότι θέλει να επαναφέρει σε καλό επίπεδο τους δεσμούς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρείται από το μπλοκ ως ένας κρίσιμος σύμμαχος για την ασφάλεια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.