Διαπραγματεύσεις για να το μεθοριακό πέρασμα Αιγύπτου και Γάζας

Τα κρατικά αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας, μετέδωσαν σήμερα ότι είναι σε εξέλιξη ένας συντονισμός ενεργειών για να "ανοίξει το παλαιστινιακό πέρασμα της Ράφας προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσοδος της διεθνούς (ανθρωπιστικής) βοήθειας".

Η Αίγυπτος "προετοιμάζεται να μεταφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας", έγραψε η κυβερνητική εφημερίδα Αλ-Αχράμ, που επικαλείται το Al-Qahera News, το οποίο πρόσκειται στις υπηρεσίες πληροφοριών, λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έπειτα από 15 μήνες πολέμου.

Το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία εκεχειρίας που συνοδεύεται από την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις. Η πίεση για τον τερματισμό των μαχών έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, με τους μεσολαβητές (Κατάρ, Αίγυπτο και ΗΠΑ) να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εδραίωση της συμφωνίας.

Το μεθοριακό σημείο διέλευσης της Ράφας είναι κλειστό από τον Μάιο, όταν ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε τη ζώνη αυτή και έκλεισε την παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος.

Η Αίγυπτος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα αναγνωρίσει μόνο την εξουσία των Παλαιστινίων επί του περάσματος

Το Al-Qahera News μετέδωσε σήμερα ότι η συμφωνία πλαίσιο περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει 42 ημέρες και θα περιλαμβάνει την προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών από τις δύο πλευρές και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από κατοικημένες περιοχές και προς τα σύνορα της Γάζας, και την προσωρινή διακοπή των υπερπτήσεων από ισραηλινά πολεμικά και αναγνωριστικά αεροσκάφη επί 10 ώρες την ημέρα.

Το Ισραήλ θα μειώσει σταδιακά τις δυνάμεις του στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας στα σύνορα με την Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα με τις δυνάμεις να ολοκληρώνουν την αποχώρησή τους το αργότερο την 50ή ημέρα, αναφέρει αντίγραφο της συμφωνίας που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ο διάδρομος ήταν ένα εμπόδιο στις προηγούμενες προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας, με την Αίγυπτο, η οποία μεσολαβεί μαζί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ, να απαιτεί από το Ισραήλ να αποχωρήσει από αυτόν μετά την κατάληψή του τον Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

