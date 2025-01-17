Πλάνα από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνουν τη στιγμή που μία αδέσποτη σκυλίτσα μεταφέρει το ετοιμοθάνατο κουτάβι της κουβαλώντας το στο στόμα της και το αφήνει στην πόρτα μιας κτηνιατρικής κλινικής στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κτηνίατρος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην κλινική και αντιλήφθηκε το περιστατικό περιέθαλψε το κουτάβι καθώς ήταν σε κακή κατάσταση, με χαμηλούς καρδιακούς παλμούς και μεταφέρθηκε στην εντατική.

Η μητέρα σκυλίτσα παρέμεινε κοντά, παρακολουθώντας τους κτηνιάτρους που προσπαθούσαν να σώσουν το κουτάβι.

Ο κτηνίατρος Baturalp Oghan αποκάλυψε ότι η μητέρα σκυλίτσα είχε γεννήσει στο παρελθόν, αλλά τα περισσότερα από τα κουτάβια της είχαν πεθάνει.

Από την πλευρά της, η Δρ Oghan εξήγησε ότι το γάλα της σκυλίτσας ήταν ανεπαρκές και η κλινική φρόντισε να παράσχει στο κουτάβι της επιπλέον τροφή.

Ο Δρ Oghan είπε ότι το προσωπικό της κλινικής συγκινήθηκε από την αποφασιστικότητα της μητέρας να σώσει το κουτάβι της και ότι ελπίζουν να βρουν ένα σπίτι για την οικογένεια μόλις αναρρώσουν πλήρως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.