Η «Ομάδα των Επτά», γνωστή ως G7, ανακοίνωσε σήμερα ότι το Κρεμλίνο έχει χρηματοδοτήσει και κατευθύνει μυστικές προσπάθειες κρατικών οντοτήτων για να υπονομεύσει κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας παγκόσμιες εκστρατείες παραπληροφόρησης και επιρροής.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από τη μονάδα Μηχανισμού Ταχείας Αντίδρασης (RRM) της G7, η οποία συστάθηκε για την καταπολέμηση απειλών κατά της δημοκρατίας, όπως η παραπληροφόρηση.

«Η ομάδα RRM της G7 αντιμετωπίζει κάθε ξένη χειραγώγηση και παρέμβαση στην πληροφόρηση με τη μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Καναδάς, ο οποίος προεδρεύει εφέτος της G7.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει το μέσο ενημέρωσης Russia Today και το πρακτορείο μάρκετινγκ Social Design Agency για να «προωθήσει κακόβουλα συμφέροντα του Κρεμλίνου και να αποσπάσει την προσοχή από τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Τα μέλη της ομάδας RRM περιλαμβάνουν την G7 όπως επίσης και τέσσερις χώρες παρατηρητές -- Αυστραλία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία και Σουηδία

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

