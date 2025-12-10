Η Ισλανδία είναι η πέμπτη χώρα που ανακοινώνει ότι αποσύρεται από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 μετά την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία ​​και την Ολλανδία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV.

Στην ανακοίνωση του ισλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα σημειώνεται: «Η συμμετοχή του ισραηλινού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Kan, στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διχόνοια τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) όσο και μεταξύ του κοινού».

Και οι πέντε χώρες αποσύρθηκαν μετά την επίσημη επιβεβαίωση της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό την περασμένη εβδομάδα.

Η παρουσία του Ισραήλ στη Eurovision αποτελεί πηγή έντασης, λόγω του πολέμου στη Γάζα και ανησυχιών σχετικά με τις διαδικασίες ψηφοφορίας και προεκλογικής εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ προσπάθησε να επηρεάσει την ψήφο του κοινού στη φετινή διοργάνωση.

Μια νέα σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε σε σύνοδο κορυφής της EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση) την περασμένη εβδομάδα, μετά την οποία οι περισσότερες χώρες επιβεβαίωσαν ότι θα ταξιδέψουν στη Βιέννη για τον διαγωνισμό του 2026.

Ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας δήλωσε ότι ενώ τα νέα μέτρα αντιμετωπίζουν πολλές από τις ανησυχίες του, «πιστεύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν οι συμφωνημένες προσαρμογές θα είναι πλήρως ικανοποιητικές».

Την περασμένη εβδομάδα, η Ισπανία δήλωσε ότι αποφάσισε να αποσυρθεί, αφού ζήτησε ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ, η οποία δεν εγκρίθηκε. Η Ιρλανδία, η Σλοβενία ​​και η Ολλανδία αποσύρθηκαν επίσης μετά τη σύνοδο κορυφής.

Σύμφωνα με ένα αντίγραφο της συνάντησης της Πέμπτης, ο διευθύνων σύμβουλος του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα επέκρινε όσους προσπάθησαν να αποκλείσουν το Ισραήλ.

«Η προσπάθεια απομάκρυνσης του Kan από τον διαγωνισμό μπορεί να ερμηνευτεί μόνο ως πολιτιστικό μποϊκοτάζ», είπε. «Ένα μποϊκοτάζ μπορεί να ξεκινήσει σήμερα με το Ισραήλ, αλλά κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει ή ποιον άλλον μπορεί να βλάψει. Αυτό θέλουμε πραγματικά να θυμόμαστε σε αυτόν τον διαγωνισμό στην 70ή επέτειό του;»

Το Ισραήλ συμμετέχει στη Eurovision από το 1973 επειδή ο Kan είναι ιδρυτικό μέλος της EBU, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Το Ισραήλ έχει κερδίσει τέσσερις φορές τον διαγωνισμό, πιο πρόσφατα το 2018, και ήρθε δεύτερο το 2025.

Πηγή: skai.gr

