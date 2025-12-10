Μίνι διπλωματική κρίση στις ουκρανοϊσραηλινές σχέσεις για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ουκρανός πρέσβης στο Ισραήλ, Γεβγκέν Κορνίτσουκ, κλήθηκε σήμερα Τετάρτη στο ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, αφότου επέκρινε τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα σχόλια του σχετικά με τις τακτικές επικοινωνίες του με τον Ρώσο πρόεδρο.

Το υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο απεσταλμένος κλήθηκε «για συνάντηση επίπληξης» με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή για την Ευρω-Ασία, Γιουβάλ Φουξ, αφού «άσκησε κριτική στις παρατηρήσεις του πρωθυπουργού σχετικά με τις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο» στη συνέντευξη.

Ο Φουξ «κατέστησε σαφές στον πρέσβη ότι τα σχόλιά του ήταν εντελώς απαράδεκτα και παρέκκλιναν από το διπλωματικό πρωτόκολλο. Επιπλέον, τα σχόλια του πρέσβη αγνοούν τη σαφή θέση του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία - μια θέση που αποδείχθηκε, μεταξύ άλλων, από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο Κίεβο φέτος και τις ψήφους του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Σε μια συζήτηση στην Κνεσέτ σχετικά με τη διεθνή θέση του Ισραήλ τη Δευτέρα το βράδυ, ο Νετανιάχου εκθείασε την «προσωπική του σχέση» με τον Πούτιν, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό επικρίνεται στη Δύση για την εισβολή του στην Ουκρανία, λέγοντας ότι μιλάει μαζί του «σε τακτική βάση» για να εξυπηρετήσει τα «ζωτικά συμφέροντα» του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης των βόρειων συνόρων του.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Ynet, ο Κορνίτσουκ απάντησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό επειδή φάνηκε να υποστηρίζει τον ηγέτη που εισέβαλε στη χώρα του και έχει υποστηρίξει το Ιράν και τους αντιπροσώπους του στην τρομοκρατία, λέγοντας ότι «εξεπλάγην από τα σχόλια του Νετανιάχου, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τι υπέστη το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Πρέπει να στεκόμαστε στη σωστή, ηθική πλευρά της ιστορίας».

Πηγή: skai.gr

