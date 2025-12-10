Η Ουγγαρία δεν θα εφαρμόσει τον μηχανισμό αλληλεγγύης για τη μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα δεχτεί «ούτε έναν μετανάστη», διαμήνυσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη ο προσωπάρχης του γραφείου του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Γκεργκέλι Γκουλίας, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια αντίθεση της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν στις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση.



Τη Δευτέρα, οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των κρατών μελών της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την λεγόμενη "Δεξαμενή Αλληλεγγύης", που περιλαμβάνει ένα σύστημα κατανομής μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι χώρες που δεν επιθυμούν να δεχτούν πρόσφυγες μπορούν αντ' αυτού να παράσχουν οικονομικές συνεισφορές ή υλική υποστήριξη. Το σύμφωνο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026.

«Δεν θα εφαρμόσουμε το σύμφωνο για τη μετανάστευση», δήλωσε ο Γκουλίας.



Πρόσθεσε ότι η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι» και αναφέρθηκε σε ένα δημοψήφισμα του 2016, στο οποίο οι ψηφοφόροι απέρριψαν αυτό που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως αναγκαστική επανεγκατάσταση μεταναστών από την ΕΕ.

Το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά την κορύφωση της προσφυγικής κρίσης του 2015, κατά την οποία η Ουγγαρία έστησε φράχτες από συρματόπλεγμα κατά μήκος των συνόρων της με τη Σερβία και την Κροατία για να εμποδίσει τη μετανάστευση κατά μήκος της βαλκανικής οδού.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια λόγω των περιοριστικών πολιτικών ασύλου που εφαρμόζει.



Το 2024, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στην Ουγγαρία για επανειλημμένες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για το άσυλο, επιβάλλοντας εφάπαξ πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ και ημερήσιο πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ για μη συμμόρφωση. Το Δικαστήριο επικαλέστηκε την de facto διακοπή των αιτήσεων ασύλου και την παράνομη κράτηση αιτούντων άσυλο ως βασικές παραβιάσεις.



Πηγή: skai.gr

