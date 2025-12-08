Η απόφαση της παραμονής και συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovisιon 2026, που θα γίνει τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη, οδήγησε στην αποχώρηση της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας από την επικείμενη διοργάνωση.

Στην ψηφοφορία της 4ης Δεκεμβρίου, τα μέλη της EBU, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων που διοργανώνει τον διαγωνισμό, αποφάσισαν με 738 «ναι» και 264 «όχι» τη συμμετοχή του Ισραήλ, εγκρίνοντας επίσης νέους κανόνες που αποσκοπούν στο «να αποθαρρύνουν κυβερνήσεις από το να επηρεάζουν τον διαγωνισμό».

Από την ψηφοφορία απείχαν 120 μέλη.

Η εκπρόσωπος του φορέα ΚΑΝ (της Ισραηλινής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης) στη Γενική Συνέλευση της EBU, δικηγόρος Αγιέλα Μιζράχι, περιέγραψε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ένα σκηνικό έντασης και πολιτικής αντιπαράθεσης, που δοκίμασε τα όρια της Eurovision.

Μάλιστα, σύμφωνα με το eurovisionfun.com, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις χώρες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην παραμονή του Ισραήλ στο διαγωνισμό, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος.

«Ήταν ένας μικρός διπλωματικός πόλεμος»

Η Μιζράχι ανέφερε ότι η ισραηλινή αποστολή έφτασε μία ημέρα πριν την κρίσιμη συζήτηση, παρότι επί μήνες υπήρχαν επαφές με άλλα δημόσια μέσα. «Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, σχεδόν εχθρική», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η ένταση κορυφώθηκε όταν το Ισραήλ πήρε τον λόγο.

Εκπρόσωποι αραβικών χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα, στέλνοντας μήνυμα αποδοκιμασίας. «Νιώσαμε σαν τον ελέφαντα στο δωμάτιο· η συζήτηση αφορούσε ξεκάθαρα εμάς», ανέφερε.

Οι χώρες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο

Παρά τους αυστηρότερους κανόνες που τελικά υιοθετήθηκαν για τον διαγωνισμό, η Μιζράχι χαρακτήρισε την έκβαση «δραματική νίκη» για το Ισραήλ.

Αποκάλυψε επίσης συγκεκριμένες χώρες, τις οποίες ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την στάση τους, λέγοντας πως προσέφεραν ισχυρή, που έκριναν και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

- Αυστρία και Γερμανία υποδέχθηκαν το Ισραήλ «με θέρμη, όπως πάντα».

- Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρος προσέφεραν ισχυρή στήριξη, με τη Μιζράχι να τις περιγράφει ως «παλιούς και αξιόπιστους» συνεργάτες.

