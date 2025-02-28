Κάγια Κάλας: Το NATO η καλύτερη εγγύηση για την Ουκρανία

Το NATO θα ήταν η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια της Ουκρανίας, δήλωσε χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, θέση στους αντίποδες αυτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που παραχώρησε στην Ουάσιγκτον, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποίησε επίσης πως οι Ευρωπαίοι δεν θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν σε ενδεχόμενη συμφωνία για την Ουκρανία αν δεν προσκληθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος διαπραγματεύεται απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Για την κυρία Κάλας, την πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός της Εσθονίας, σοβιετικής δημοκρατίας ως το 1991, γείτονος της Ρωσίας, οι χώρες του NATO ουδέποτε επιτέθηκαν στη Ρωσία, που «φοβάται τη δημοκρατία».

«Γιατί είμαστε στο NATO; Επειδή φοβόμαστε τη Ρωσία. Και το μόνο πράγμα που λειτουργεί αληθινά, η μοναδική εγγύηση ασφαλείας που λειτουργεί, είναι η ομπρέλα του NATO», επέμεινε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε την ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, στην οποία εναντιώνεται η Μόσχα, και παραμένει ασαφής για τις εγγυήσεις ασφαλείας που είναι διατεθειμένη να προσφέρει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο Κίεβο σε περίπτωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, τρία χρόνια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης κρίνει πως NATO ήταν «πιθανόν ο λόγος που άρχισαν όλ’ αυτά».

«Αυτές οι κατηγορίες είναι απόλυτα ψευδείς», αντέτεινε η κυρία Κάλας. «Αυτό είναι το ρωσικό αφήγημα, που δεν θα πρέπει να πιστέψουμε».

Και γιατί, διερωτήθηκε, «πρέπει να δώσουμε στη Ρωσία ό,τι θέλει πέρα από όσα έκανε ήδη, επιτιθέμενη στην Ουκρανία, προσαρτώντας εδάφη και καταλαμβάνοντας εδάφη», να της δοθούν «ακόμη περισσότερα»;

«Φανταστείτε οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου (2001) να κάθονταν στο τραπέζι με τον Οσάμα μπιν Λάντεν και να του έλεγαν: ‘οκέι, θέλετε τίποτε άλλο;’ Είναι αδιανόητο», πέταξε.

Η Ρωσία επιμένει πως οι ΗΠΑ είχαν υποσχεθεί μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου ότι το NATO δεν επρόκειτο να διευρυνθεί.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου όμως δεν είχε συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, επισήμως εξαιτίας προβλήματος στον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα - καθώς οι διατλαντικές σχέσεις διέρχονται εντάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρεται συχνά εναντίον των ευρωπαίων συμμάχων του στο NATO, προσάπτοντάς τους ιδίως πως δεν σηκώνουν το βάρος που τους αναλογεί.

Ο κ. Τραμπ, που αναμένεται να υπογράψει σήμερα συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά με τον ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, ως τώρα φαινόταν να μην είναι διατεθειμένος να προσφέρει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, κρίνοντας πως αυτό επαφίεται στους Ευρωπαίους.

Από την άλλη, για την κυρία Κάλας, «οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν» στη διαπραγμάτευση και σε όποια συμφωνία. «Χωρίς αυτό, δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτα», επέμεινε η Εσθονή.

Ακόμη, επέκρινε την άποψη του κ. Τραμπ για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε για να εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ, θέση ΄που χαρακτήρισε «απίστευτη» κι αντίθετη στις «κοινές διατλαντικές αξίες».

Αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες περικοπές της αμερικανικής ανθρωπιστικής βοήθειας στο εξωτερικό και εκτίμησε πως η Ευρώπη «δεν θα είναι σε θέση να καλύψει το κενό». Όμως, συμπλήρωσε, ο κόσμος «στρέφεται προς εμάς» και ρωτάει αν η Ευρώπη μπορεί να κάνει περισσότερα. «Θεωρώ πως πρέπει να αυξήσουμε τη γεωπολιτική μας ισχύ», είπε η Κάγια Κάλας καλώντας μπροστά στην εσωστρέφεια των ΗΠΑ η Ευρώπη να επιλέξει την εξωστρέφεια, να «στραφούμε στο εξωτερικό».

