ΕΕ: Στις ΗΠΑ ο επίτροπος Εμπορίου για διαπραγματεύσεις

Ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάρος Σέφτσοβιτς θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για συναντήσεις με Αμερικανούς ομολόγους του οι οποίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην απειλή για επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τις 12 Μαρτίου και "ανταποδοτικούς" δασμούς τον Απρίλιο. Αυτοί μπορεί να πλήξουν τις εξαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Σέφτσοβιτς, που είχε μια πρώτη τηλεφωνική συνομιλία με Αμερικανούς ομολόγους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναμένεται να μιλήσει στο κέντρο σκέψης American Enterprise Institute την Τετάρτη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.