ΕΕ: Στις ΗΠΑ ο επίτροπος Εμπορίου για διαπραγματεύσεις

Ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάρος Σέφτσοβιτς θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για συναντήσεις με Αμερικανούς ομολόγους του οι οποίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην απειλή για επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τις 12 Μαρτίου και "ανταποδοτικούς" δασμούς τον Απρίλιο. Αυτοί μπορεί να πλήξουν τις εξαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σέφτσοβιτς, που είχε μια πρώτη τηλεφωνική συνομιλία με Αμερικανούς ομολόγους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναμένεται να μιλήσει στο κέντρο σκέψης American Enterprise Institute την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.