Επίθεση στο Μανχάιμ: Η αστυνομία δεν «βλέπει» πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο

Οι αρχές δε διακρίνουν πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο πίσω από την πράξη του Αλεξάντερ Σ., ο οποίος οδήγησε νωρίτερα σήμερα το αυτοκίνητό του επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κέντρο του Μανχάιμ, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και των τραυματισμό άλλων δέκα - μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Ο δράστης, ένας άνδρας 40 ετών από την το Λούντβιχσχάφεν της Ρηνανίας-Παλατινάτου, ο οποίος, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, πάσχει από ψυχική νόσο, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος, καθώς κατά την σύλληψή του αυτοπυροβολήθηκε στο στόμα, με πιστόλι άσφαιρων πυρών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βάδης - Βυρτεμβέργης Τόμας Στρομπλ, ο δράστης δεν είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές είτε με κάποια παράβαση είτε με πιθανές διασυνδέσεις με κύκλους τρομοκρατίας ή εξτρεμισμού, αν και το 2018 είχε ερευνηθεί από τις αρχές με την υποψία χρήσης «συμβόλων αντισυνταγματικών οργανώσεων». Το κίνητρό του παραμένει πάντως ασαφές και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, αλλά δε θεωρείται ότι η πράξη συνδέεται με τις εκδηλώσεις για το Καρναβάλι. «Το κίνητρο θα πρέπει να αναζητηθεί περισσότερο στην προσωπικότητα του δράστη», σημείωσε ο κ. Στρομπλ. Παρόλα αυτά η γειτονική πόλη Μπαντ Ντουρκχάιμ ακύρωσε τις προγραμματισμένες για αύριο καρναβαλικές εκδηλώσεις της, «σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους κατοίκους του Μανχάιμ».

Τα θερμά του συλλυπητήρια προς τους συγγενείς των θυμάτων εξέφρασαν ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς. «Είναι τρομερό αυτό που πρέπει να περάσουν. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο κ. Σταϊνμάιερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» και ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε ανάλογο ύφος, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα και τις οικογένειές τους. «Το περιστατικό - όπως και οι τρομακτικές πράξεις των περασμένων μηνών - αποτελούν για μας ισχυρή υπενθύμιση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοιες ενέργειες. Η Γερμανία πρέπει να ξαναγίνει μια ασφαλής χώρα», τόνισε.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από το περιστατικό δείχνουν δεκάδες τρομοκρατημένους πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους, ενώ άλλοι εγκαταλείπουν άρον-άρον τα κτίρια.

