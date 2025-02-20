Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης έχει πέσει «πολλές φορές» η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, όπως αποκάλυψε η ίδια μιλώντας στο podcast «G Spot».

Το θέμα της συνέντευξης στο podcast που παρουσιάζει η νικήτρια του διαγωνισμού «Germany's Next Top Model» το 2014 Στεφανί Γκίζινγκερ, ήταν η φεμινιστική εξωτερική πολιτική και τα φαινόμενα σεξισμού στον δημόσιο βίο. «Η υπόθεση του #MeToo με έκανε να ξανασκεφτώ τα πράγματα. Μόλις τώρα συνειδητοποιώ πόσες φορές έχω η ίδια παρενοχληθεί», παραδέχθηκε η κυρία Μπέρμποκ και ανέφερε ένα περιστατικό από την εποχή που ήταν μαθήτρια. «Στο λεωφορείο για το σχολείο, ένας μεγαλύτερος κύριος ακούμπησε το χέρι του στο πόδι μου. Έχω την εικόνα ακόμη μπροστά μου, παρότι το είχα ξεχάσει. Μου πήρε πέντε στάσεις να βρω το κουράγιο να φύγω. Σκέφτηκα ότι, αν έλεγα κάτι, θα με κοίταζε όλο το λεωφορείο», δήλωσε η υπουργός και σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο είπε: «Ουάου, αλήθεια πόσες φορές μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο…».

«Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά και τα θέματα αυτά να συζητηθούν ανοιχτά», τόνισε η Αναλένα Μπέρμποκ, ακούγοντας στην εκπομπή τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με τα οποία το 60% των γυναικών στην Γερμανία έχουν βιώσει τουλάχιστον μία μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στην ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

