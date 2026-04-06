Όλα τα τελεσίγραφα του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

Σε έναν καταιγισμό δηλώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απείλησε χθες με ολοκληρωτική καταστροφή των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, θέτοντας τελεσίγραφο για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ έως το βράδυ της Τρίτης. «Τρίτη, 8:00 μ.μ!» (¨ωρα Ελλάδας: 03:00 Τετάρτη), έγραψε συγκεκριμένα σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο ίδιος απείλησε να καταστρέψει όλα τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν εάν οι ηγέτες της χώρας δεν συμφωνήσουν να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ έως το βράδυ της Τρίτης, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. «Αν δεν ανταποκριθούν, αν θέλουν να το κρατήσουν κλειστό, θα χάσουν κάθε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής και κάθε άλλη εγκατάσταση που έχουν σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε οκτάλεπτη συνέντευξη στη Wall Street Journal την Κυριακή.

Ωστόσο, τα τελεσίγραφα του Τραμπ έχουν αλλάξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου – ακολουθεί μια ανακεφαλαίωση με όλα τα τελεσίγραφα του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν:

1ο Τελεσίγραφο: Στις 21 Μαρτίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «χτυπούσε και θα κατέστρεφε» σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, «ξεκινώντας πρώτα από τους μεγαλύτερους», αν το Ιράν δεν άνοιγε το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

2ο Τελεσίγραφο: Δύο ημέρες αργότερα, έκανε λόγο για «πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ανέβαλε τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών για πέντε ημέρες.

3ο Τελεσίγαφο: Στις 27 Μαρτίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναβάλει την επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις για 10 ημέρες, «κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης», μεταθέτοντας την προθεσμία για τις 6 Απριλίου.

Προειδοποίηση 48 ωρών: Την Παρασκευή, με την προθεσμία της 6ης Απριλίου να πλησιάζει, προειδοποίησε ότι το Ιράν είχε «48 ώρες» πριν εξαπολύσει «την κόλαση».

Και η τελευταία απειλή: Σε μια ανάρτηση της Κυριακής, γεμάτη βωμολοχίες, ο Τραμπ επανέλαβε αυτή την απειλή, λέγοντας πως «η Τρίτη θα είναι Ημέρα Εργοστασίων Ενέργειας και Ημέρα Γεφυρών» - ενώ σε μεταγενέστερη ανάρτηση διευκρίνισε: «Τρίτη, 8:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής)!».

Πηγή: skai.gr

