Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία δεν θα επηρεάσει τις προετοιμασίες για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ, IOC, CIO) Τόμας Μπαχ αφού ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσε σοκ στη Γαλλία προκηρύσσοντας νέες βουλευτικές εκλογές.

Ο Μακρόν προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές αφού ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός κέρδισε το δικό του κόμμα στις ευρωεκλογές που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή.

Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν σε δύο γύρους στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου, με τον δεύτερο γύρο να απέχει λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών.

«Η Γαλλία είναι συνηθισμένη να διεξάγει εκλογές, θα το κάνουν άλλη μια φορά, θα υπάρξει μια νέα κυβέρνηση και όλοι θα υποστηρίξουν τους Ολυμπιακούς», δήλωσε ο Μπαχ σε εκδήλωση ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, προσθέτοντας ότι οι γάλλοι πολιτικοί ηγέτες υποστηρίζουν άπαντες τη διεξαγωγή των Αγώνων.

«Δεν έχω την παραμικρή ένδειξη ότι η ενότητα αυτή θα διαρραγεί τώρα, μόλις λίγες ημέρες πριν αρχίσουν οι Αγώνες», πρόσθεσε.

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό, δήλωσε ότι «δυσκολεύεται να κατανοήσει» γιατί ο Μακρόν επέλεξε να ρίξει τη χώρα σε πολιτική αβεβαιότητα τόσο κοντά στους Αγώνες και αποκάλεσε την κίνηση «άλλο ένα πραξικόπημα» εκ μέρους του προέδρου.

Ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού Τόνι Εστανγκέ δήλωσε πως η ομάδα του είναι «περισσότερο αποφασισμένη παρά ποτέ» να κάνει τους Αγώνες να επιτύχουν. «Υπήρξαν γύρω στις δέκα εκλογικές αναμετρήσεις αφότου θέσαμε την υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς και μάθαμε πώς να δουλεύουμε με τους δημόσιους παράγοντες», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι θα παρακολουθήσει στενά τις επικείμενες πρόωρες εκλογές στη Γαλλία, που προκήρυξε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δεδομένης της «ανοικτά εχθρικής», όπως τη χαρακτήρισε, στάσης της γαλλικής ηγεσίας απέναντι στη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, στις οποίες τα ακροδεξιά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.