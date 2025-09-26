Jerusalem Post: Ο Νετανιάχου ζήτησε από τους IDF να στήσουν ηχεία στη Γάζα για να ακούγεται η ομιλία του στον ΟΗΕ

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τους IDF να στήσουν μεγάφωνα σε διάφορα σημεία σε όλη τη Γάζα, προκειμένου να μεταδίδεται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα, Παρασκευή, σύμφωνα με την Jerusalem post.

Η ισραηλινή εφημερίδα σημειώνει ότι το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αρνήθηκαν να αναφερθούν στο θέμα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, κατά την ομιλία του ο Νετανιάχου θα χρησιμοποιήσει οπτικά βοηθήματα, με στόχο να επαναφέρει την παγκόσμια προσοχή στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου εν μέσω του κύματος αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους.

Η ομιλία του Νετανιάχου είναι προγραμματισμένη για τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Αναμένεται επίσης να συναντηθεί με Αμερικανούς influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να συνομιλήσει με ανώτερα στελέχη δημοσιογραφικών μέσων και επικεφαλής ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Τη Δευτέρα θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

