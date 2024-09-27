Ζελένσκι: Εποικοδομητική η συνάντηση με Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητική» τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθώς και οι δύο συμφώνησαν ότι ο πόλεμος που διαρκεί εδώ και 2,5 χρόνια πρέπει να σταματήσει.

«Είχα μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Του παρουσίασα το Σχέδιο Νίκης μας και εξετάσαμε εκτενώς την κατάσταση στην Ουκρανία και τις συνέπειες του πολέμου στον λαό μας. Συζητήθηκαν πολλές λεπτομέρειες» έγραψε στα αγγλικά ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει. Ο Πούτιν δεν μπορεί να νικήσει. Οι Ουκρανοί πρέπει να επικρατήσουν», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «θαυμάσια» τη συνάντηση.

Νωρίτερα ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα «επιλύσει» το πρόβλημα του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον κερδίσει στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο πόλεμος αυτός δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί, όμως θα τον λύσουμε», είπε ο πρώην πρόεδρος, χωρίς να εξηγήσει το πώς.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «περίπλοκο παζλ» τον πόλεμο και ζήτησε «μια δίκαιη συμφωνία για όλον τον κόσμο».

Πριν ξεκινήσει η συνάντηση, ο Τραμπ είπε ότι έχει «πολύ καλή σχέση» με τον Ζελένσκι αλλά και με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ελπίζω ότι εμείς έχουμε καλύτερες σχέσεις» απάντησε, εμφανώς ενοχλημένος, ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ καταγγέλλει συχνά τα τεράστια ποσά που έχει διαθέσει η Ουάσινγκτον για να στηρίξει το Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Αυτήν την εβδομάδα μάλιστα αποκάλεσε τον Ζελένσκι «τον καλύτερο έμπορο του πλανήτη» επειδή «κάθε φορά που έρχεται στη χώρα μας φεύγει με 60 δισεκατομμύρια δολάρια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

