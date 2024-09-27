Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιρανική πρεσβεία στον Λίβανο χαρακτήρισε τις αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού «ένα καταδικαστέο έγκλημα και απερίσκεπτη συμπεριφορά» που συνιστούν «μια επικίνδυνη κλιμάκωση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού».

Η πρεσβεία του Ιράν αναφέρει, επίσης, ότι για τις σημερινές επιθέσεις το Ισραήλ «αξίζει μία κατάλληλη τιμωρία».

مرة جديدة يرتكب النظام الإسرائيلي مجزرة دموية، مستهدفًا أحياء سكنية مكتظة بالسكان، مطلقًا تبريرات زائفة في محاولة لتغطية جريمته الوحشية وتغطية السماوات بالقبوات.

لا شك أن هذه الجريمة المدانة والسلوك الأرعن يمثلان تصعيدًا خطيرًا يغير قواعد اللعبة، يستجلب لصاحبه العقاب المناسب… — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) September 27, 2024

Ο Μοτζτάμπα Αμανί, ο πρεσβευτής του Ιράν στον Λίβανο, τραυματίστηκε την περασμένη εβδομάδα όταν εξερράγησαν χιλιάδες ασύρματες συσκευές που ανήκαν σε μέλη της Χεζμπολάχ.

