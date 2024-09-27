Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιρανική πρεσβεία στον Λίβανο: Επικίνδυνη κλιμάκωση οι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό - Aλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού

Η πρεσβεία του Ιράν αναφέρει, επίσης, ότι οι σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ πρόκειται για έγκλημα και του «αξίζει μία κατάλληλη τιμωρία»

Ιράν

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιρανική πρεσβεία στον Λίβανο χαρακτήρισε τις αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού «ένα καταδικαστέο έγκλημα και απερίσκεπτη συμπεριφορά» που συνιστούν «μια επικίνδυνη κλιμάκωση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού».

Η πρεσβεία του Ιράν αναφέρει, επίσης, ότι για τις σημερινές επιθέσεις το Ισραήλ «αξίζει μία κατάλληλη τιμωρία». 

Ο Μοτζτάμπα Αμανί, ο πρεσβευτής του Ιράν στον Λίβανο, τραυματίστηκε την περασμένη εβδομάδα όταν εξερράγησαν χιλιάδες ασύρματες συσκευές που ανήκαν σε μέλη της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν πρεσβεία Λίβανος Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark