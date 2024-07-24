Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα και αλλα πέντε αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ένα Toyota Land Cruiser ανατινάχτηκε λίγο μετά την επιβίβαση ενός άνδρα και μιας γυναίκας στο όχημα.

Σύμφωνα με την ρωσική εφημερίδα Kommersant και το μέσο ενημέρωσης Baza, το αυτοκίνητο ανήκει σε αξιωματικό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας GRU, ο οποίος και τραυματίστηκε.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας, το αυτοκίνητο ανατινάχτηκε από έκρηξη αγνώστου αντικειμένου, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

Για το περιστατικό κινήθηκε ποινική διαδικασία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία του Baza.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

